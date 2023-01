Francesco Totti, Selvaggia Lucarelli lo punzecchia sulla questione dell'antiriciclaggio

Gossip TV

Francesco Totti è stato coinvolto in alcune indagini dopo alcune segnalazioni dell'antiriciclaggio su conti a lui intestati. Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli con una delle sue frecciatine. Ecco cos'è successo.

Per Francesco Totti questo 2023 non è iniziato nel migliore dei modi: sono giunte, infatti, alcune segnalazioni dell'antiriciclaggio su alcuni conti dell'ex calciatore.

Francesco Totti, segnalazioni di antiriciclaggio sui suoi conti, guai in vista?

Al momento, Totti è impegnato a godersi una vacanza in questi ultimi giorni festivi con la nuova compagna Noemi Bocchi e le figlie Chanel e Isabel, perciò, non ha rilasciato alcuna dichiarazione. Nella questione è stata coinvolta anche Ilary Blasi, sua ex moglie, ma il suo legale ha divulgato alla stampa una nota in cui chiariva la sua posizione e l'assenza di coinvolgimento nella situazione, al contrario di quello che era stato ipotizzato da alcuni media e quotidiani.

Nella nota diffusa si legge che i conti sono di pertinenza esclusiva di Totti e che la moglie non ha mai effettuato alcun controllo su di essi. Le segnalazioni sono arrivate dal quotidiano La Verità: secondo i loro informatori, ci sarebbero stati degli spostamenti di denaro poco chiari tra conti collegati all'ex calciatore.

L'ultimo di questi movimenti è datato agosto 2022 e si tratterebbe di una cifra piuttosto consistente: 125mila euro che sono stati spostati su conti intestati ad amici di Totti a cui si aggiungono accrediti di bonifici domestici in suo favore, provenienti da società che operano nel settore delle scommesse online.

L'antiriciclaggio l'ha definita "un'attività opaca con controparti operanti nel settore del bet online, che necessita di adeguati chiarimenti". In merito a Francesco Totti, l'antiriciclaggio ha definito poco collaborativo l'atteggiamento dell'ex calciatore.

Sulla questione è intervenuta con una frecciatina Selvaggia Lucarelli: dal Nepal, dove è in vacanza con il fidanzato Lorenzo Biagiarelli ha mostrato nelle sue storie un gioco del posto, il ludo, e scherzando ha scoccato una delle sue pungenti battute:

"Non dite niente di questo gioco a Totti!"