Francesco Totti in allerta, ha voluto un bodyguard per Noemi Bocchi

Sembra che, per assicurare giorni di spensieratezza a Noemi Bocchi a Sabaudia, Francesco Totti abbia voluto assegnarle un bodyguard.

Fonti sempre più insistenti sono certe che Noemi Bocchi, in vacanza al mare vicino alla villa di Francesco Totti a Sabaudia, sia costantemente affiancata da un bodyguard. Una scelta che sarebbe dovuta all’ex capitano giallorosso, in allerta dopo l’insistenza dei media sul rapporto con Noemi e la separazione di Ilary Blasi.

Francesco Totti protegge Noemi Bocchi: ecco come

Il clamore suscitato dall’annuncio della fine del matrimonio di Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più solide dello shobitz italiano, ha scatenato una valanga di gossip che non accenna di diminuire. Nelle ultime settimane, Francesco si è rifugiato nella villa di Sabaudia con i figli, mentre Ilary ha iniziato a viaggiare in giro per l’Italia per trascorrere del tempo con famiglia e amici, riabbracciando la nonna e condividendo momenti di spensieratezza - almeno apparente - con le sorelle.

Nel frattempo, Noemi è stata avvistata in vacanza in una località marittima pericolosamente vicina a quella di Totti, secondo i rumors per poter continuare a vedere l’ex capitano giallorosso senza troppi intoppi visto che la coppia, o presunta tale, è assediata dai paparazzi. Mentre Ilary ha scelto a chi concedere la sua prima intervista dopo la separazione, il settimanale Nuovo immortala Noemi in spiaggia, splendida in bikini, mentre attorno a lei si aggira un bodyguard in grado di allontanare ogni curioso dalle vicinanze.

Si mormora che la guardia del corpo sia stata fortemente voluta da Totti, per proteggere la sua nuova fiamma viste le polemiche nate. Sembra che Noemi e Totti riescano a ritagliarsi qualche ora insieme, ma non c’entra nulla la presunta gravidanza della donna, smentita categoricamente: nessun nuovo figlio per l'ex capitano della Roma.