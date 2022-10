Francesco Totti - Ilary Blasi, Flavia Vento tuona: ''Mi aspetto delle scuse''

Gossip TV

Flavia Vento, tirata in ballo da Striscia la Notizia sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, replica così e suscita scalpore.

Mentre continuano i gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Valerio Staffelli raggiunge Flavia Vento per donarle un Tapiro d’Oro nell’ultima puntata di Striscia la Notizia. La showgirl fu la prima, nel lontano 2005, a denunciare l’infedeltà di Totti insieme a Fabrizio Corona.

Totti - Blasi: Flavia Vento commenta così

Nel corso dell’ultima puntata di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha raggiunto Flavia Vento per donarle il famoso Tapiro d’Oro, nell’ottica della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La coppia si è lasciata dopo un ventennio, gettando tutti i loro fan nel caos, soprattutto quando Totti ha ufficializzato la sua relazione con Noemi Bocchi, accusando la moglie di averlo tradito per primo. Nelle ultime settimane sono spuntati nuovi gossip bollenti come quello sulla richiesta di assegno di mantenimento, smentito dall’avvocato della Blasi: sembra che la presentatrice non avanzerà preteste, eccezione fatta per la mastodontica casa all’Eur dove l’ex coppia risedeva con i figli Chanel, Cristian e Isabel.

Nel frattempo, venute a galla nuove verità oltre che alle insinuazioni di Fabrizio Corona, che ha promesso pubblicamente di dimostrare tutte le infedeltà negli anni, è emerso nuovamente il nome di Flavia che nel 2005 parlò del suo flirt con Francesco a ridosso delle nozze con Ilary, allora incinta del primogenito Christian.

“Un giorno, quando vorrò parlare, parlerò. E spero che da qualcuno arriveranno delle scuse”, ha esclamato Flavia ai microfoni di Staffelli. La showgirl, recentemente protagonista della nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show su Italia 1, è stata veramente l’amante di Totti? All’epoca tutti credettero alla versione dei fatti della coppia più ammirata d’Italia, Corona fu messo a tacere con scatti d’amore e la nascita dell’erede dell’ex capitano giallorosso, ma ora tutto è nuovamente in discussione.