Francesco Totti-Ilary Blasi, domani Ilary incontrerà l’ex capitano giallorosso per restituirgli i Rolex

Nella giornata di venerdì 6 ottobre è previsto un nuovo incontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice dovrà riconsegnare i famosi Rolex.

E' stato agosto scorso quando il tribunale Civile di Roma ha respinto all'appello di Ilary Blasi sulla questione dei preziosi orologi Rolex, centro della disputa legale tra la conduttrice e l'ex n10 della Roma, Francesco Totti.

Francesco Totti e Ilary Blasi, domani, venerdì 6 ottobre 2023 ci sarà l'incontro per la restituzione dei Rolex

Gli orologi, secondo la sentenza, devono essere riportati in un luogo accessibili ad entrambi, una cassetta di sicurezza cointestata.

Il giorno in cui verranno riconsegnati i preziosi orologi sarà domani venerdì 6 ottobre in cui gli ex coniugi si presenteranno con i rispettivi legali davanti ad un istituto di credito situato all'Eur. L'appuntamento sarà dopo l'orario di chiusura per evitare i curiosi e sarà presente anche il direttore, convocato fuori orario- A quanto pare, l’ex capitano giallorosso si avvarrà pure di un esperto, incaricato di valutare se i Rolex siano autentici. E non solo. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, bisognerà anche comprendere quanti siano in totale gli orologi "sottratti". Ilary ha dichiarato ne averne presi 6 o 7, Totti invece ne reclama almeno 7/8, con prove di acquisto e certificati.

I rapporti tra Totti e la Blasi sarebbero particolarmente tesi “Si evitano con cura e comunicano il minimo indispensabile, giusto per questioni pratiche che riguardino i tre figli Cristian, Chanel e Isabel”.

E quello di domani è solo un capitolo di quella che sarà una lunga disputa. Il 24 gennaio 2024 è prevista la seconda udienza:

"Tra loro del resto, finito l’amore e il matrimonio, ormai è tutto un intreccio di carte bollate - si legge sul Corriere - Il giudice del Tribunale civile Simona Rossi che si occupa della separazione Totti contro Blasi – con reciproca richiesta di addebito - ha fissato la prossima udienza - la seconda – per il 24 gennaio 2024. Nel frattempo studierà le corpose memorie che le sono state presentate. E in quella data, dopo aver ascoltato le parti, deciderà quali prove ammettere (tra cui, pare, sms compromettenti, relazioni di investigatori privati e fotografie) e quanti e quali testimoni chiamare in aula"