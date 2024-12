Francesco Totti ha chiesto la mano a Noemi Bocchi? Spunta l’anello di diamanti

Gossip TV

Francesco Totti e Noemi Bocchi prossimi alle nozze? A Dubai spunta un prezioso anello di fidanzamento che promette bene.

La storia d’amore tra Noemi Bocchi e Francesco Totti procede a gonfie vele, altro che crisi come avevo riportato recentemente i giornali di gossip. A Dubai, pochi giorni fa, spunta un prezioso anello di diamanti alla mano di Noemi, che fa pensare ad una proposta di matrimonio, ma sarà davvero così? Ecco i dettagli.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, altro che crisi

Mentre continuano gli sgambetti tra ex coniugi con Ilary Blasi, che lo ha denunciato per abbandono di minore proprio mentre ci si prepara alle fasi finali del divorzio in Tribunale - accusa rispedita al mittente dato che è stato scagionato - Francesco Totti continua la sua vita con la nuova compagna Noemi Bocchi. La coppia ha comprato un attico super lusso a Roma Nord ed è più affiata che mai, nonostante gli ultimi gossip sulla crisi dovuta alla nuova scappatella dell’ex capitano giallorosso con la giornalista sportiva Marialuisa Jacobelli. Di Totti e della sua vita privata è tornata a parlare anche Flavia Vento nello studio di Belve, assicurando di aver avuto con lo sportivo un flirt ma negando che fosse a conoscenza della gravidanza di Ilary all’epoca.

Insomma, come fa fa, Totti è sempre al centro dei pettegolezzi ma questa volta sembra che si siano tutti sbagliati: lui e Noemi continuano serenamente la loro vita insieme e ci potrebbero essere anche grandi novità in arrivo. Entrambi hanno già figli, come noto, ma secondo alcune riviste di gossip non è escluso che il Pupone stia cercando una nuova gravidanza con la sua compagna, anche se da parte loro nessuna conferma ufficiale. Francesco, nel frattempo, parla anche del suo primo grande amore ovvero la Roma, facendo intendere di essere pronto a tornare in una nuova veste, stuzzicando così la fantasia dei tifosi più accaniti che ancora di commuovo a riguardare il video del suo addio al calcio.

Totti ha fatto la proposta di nozze a Noemi Bocchi?

Dopo aver messo a tacere le voci sul possibile flirt con la giornalista sportiva di Mediaset, Marialuisa Jacobelli, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono apparsi sereni insieme. La coppia ama viaggiare insieme e infatti non è insolito vederli in giro per il mondo, ovviamente in vacanze deluxe senza mia farsi mancare nulla, anche insieme alla splendida famiglia allargata che hanno creato. Sul settimanale Chi, tuttavia, appaiono nuove foto di Noemi e Totti a Dubai che potrebbero apportare importati novità sul loro futuro insieme e no, non si tratta di un gravidanza come più volte suggerito dai rumors.

“Nelle foto delle cena di gala e dei momenti che a Dubai si è ritagliato con Noemi non è passato inosservato l’anello che brillava all’anulare di lei: è arrivata la proposta ufficiale?”.

A Dubai, dove Totti ha partecipato al torneo EA7 World Legends Padel, in cui si sfidano in campo leggende del calcio e altri sport, la coppia è apparsa affiata più che mai e Noemi ha messo bene in mostra la sua mano ingioiellata, dove campeggia un grande anello di diamanti che suggerisce una proposta di matrimonio. Non resta che attendere ulteriori informazioni sulla questione.