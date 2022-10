Gossip TV

La prima foto insieme di Francesco Totti e Noemi Bocchi in occasione del 46esimo compleanno del Pupone.

Il settimanale Diva e Donna ha immortalato, per la prima volta, Francesco Totti in compagnia della sua nuova fidanzata, la 34 enne romana Noemi Bocchi da mesi ormai al centro di un gossip rovente che vede protagonisti l'ex capitano giallorosso e l'ex moglie Ilary Blasi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: la prima foto di coppia nello stesso ristorante in cui lui chiese Ilary di sposarla

Totti e Noemi sono stati paparazzati in un ristorante a Santa Severa in occasione del 46esimo compleanno del Pupone che ha festeggiato gli anni lo scorso 27 settembre. Lo scatto con Noemi risale proprio a quell’evento in cui erano presenti anche i figli dell’ex calciatore e di Ilary, Christian e Chanel.

Un ristorante molto amato dall'ex capitano, lo stesso in cui ha deciso di fare la proposta di matrimonio alla madre dei suoi figli, Ilary Blasi.

La foto del settimanale, in uscita domani, 5 ottobre, ha immortalato Francesco e Noemi intenti a salutare gli invitati, seduti l'uno vicino all'altra dopo che Totti ha spento le sue 46 candeline suggellando il momento con un bacio come riportato da Il Messaggero.

Dopo aver ufficializzato il suo rapporto con la Bocchi, Totti ha deciso di non nascondersi più dai paparazzi e dai tanti curiosi che ruotano intorno alla nuova fiamma del pupone.

Mentre Francesco Totti e Noemi Bocchi proseguono la loro storia d'amore senza più fuggire dai paparazzi, Ilary Blasi, su Instagram, ha pubblicato un video ironizzando sulle accuse dell'ex marito in riferimento agli orologi Rolex che secondo l'ex capitano gli avrebbe sottratto la conduttrice.