Francesco Totti e Noemi Bocchi: impazza la foto del primo bacio sui social. Qual è la verità?

Fake e tranelli: il web crea e disfa. Cosa c'è di vero nell'immagine del bacio tra Francesco Totti e Noemi Bocchi?

Da qualche ora, impazza sui social la prima foto di un bacio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e la sua ultima (presunta) nuova fiamma Noemi Bocchi.

Utenti e testate sono cadute nel tranello di un profilo fake della Bocchi (noemibocchi.official) con circa 13 mila follower che pare abbia postato la foto in questione. Lo scatto altro non è che la foto di Totti e Ilary Blasi postata dall'ex calciatore romano in occasione del compleanno della moglie il 28 aprile del 2018. L'immagine che risale a qualche ora fa, è stata appositamente modificata (in particolare il profilo di Ilary) per creare l'inganno.

Si direbbe dunque tanto caos per nulla ma siamo in grado di dirvi che l'unico account ufficiale di Noemi Bocchi su Instagram è "Noemib_8" che attualmente ha 3.005 follower. Gli altri profili, decine e decine creati soprattutto la settimana scorsa quando è esploso il gossip sulla 34enne romana e Francesco Totti, sono dei fake creati per confondere e con lo scopo anche di diffamarla.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stata annunciata la scorsa settimana con due comunicati disgiunti diramati dall'Ansa. La conduttrice romana, nel frattempo, è volata in Tanzania con la sorella e i tre figli Chanel, Cristian e Isabel mentre, Totti, è stato avvistato a giocare a padel nei campi del Fight Club all'interno dell’Heaven Sporting con l'amico di sempre, Vincent Candela.