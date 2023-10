Francesco Totti e Noemi Bocchi, altro che crisi: l’amore decolla a in Giappone

Gossip TV

Noemi Bocchi in Giappone senza Totti? Francesco raggiunge la sua dolce metà a Tokyo e la coppia dà spettacolo a cena.

Francesco Totti e Noemi Bocchi sono in crisi? Quando lei ha preso le valige ed è partita alla volta del Giappone tutta da sola, le malelingue hanno immaginato che ci fosse maretta nella coppia. Invece, pochi giorni dopo, l’ex capitano giallorosso ha raggiunto la sua dolce metà, rendendosi protagonista di un siparietto inaspettato a Tokyo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi in Giappone, al ristorante accade…

Sebbene siano usciti allo scoperto da più di un anno come coppia ufficiale, Francesco Totti e Noemi Bocchi catalizzano ancora l’attenzione del gossip e ogni loro mossa è seguita da molto vicino. È per questo che, quando Noemi è volata in Giappone tutta sola senza la sua dolce metà, alcuni hanno suggerito che poteva essersi maretta tra i due forse sfociata dai difficili incontri di Totti in Tribunale per sancire la separazione con Ilary Blasi. Gossip smentito poco dopo quando Francesco ha preso un aereo per raggiungere Bocchi a Tokyo, dopo aver concluso alcuni incontri lavorativi che non era riuscito a rimandare.

Noemi e Totti sono volati dall’altra parte del globo per una nuova vacanza insieme, dopo essere stati questa estate insieme in America con i rispettivi figli, scegliendo i migliori hotel e le attrazioni più divertenti ed esclusive per rendere unica questa esperienza di famiglia allargata. A Tokyo, come testimoniano alcuni video apparsi su Instagram e nel web, Totti e Noemi si sono recati cena insieme per assaggiare nuove prelibatezze culinarie e destino ha voluto che uno dei camerieri della struttura fosse un fan accanito della Roma dove ha militato Francesco per decenni.

Così, il cameriere ha intonato una canzone dedicata alla squadra italiana di Seria A facendo ridere di gusto Totti, felice per questo omaggio, e finendo per far diventare virale il video. Insomm,a tra Totti e Noemi tutto procede per il meglio, la coppia è stabile e vive il proprio amore nella nuova casa super lusso a Roma Nord, con la bendizione dei figli.