Francesco Totti e Ilary Blasi, oggi il primo confronto in tribunale: cos’è successo

Oggi, venerdì 14 ottobre 2022, c’è stata la prima udienza per la separazione dei coniugi Francesco Totti e Ilary Blasi. A rappresentarli, i loro legali, rispettivamente, Bernardini De Pace per l'ex capitano giallorosso e Alessandro Simeone per la conduttrice romana.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero il confronto tra le due parti è durato poco più di un'ora e al momento non sarebbe stata ancor la data della prossima udienza:

"Il magistrato si è riservato di decidere se aprire un'istruttoria, in cui eventualmente sentire i testimoni dei coniugi e se mantenere in un unico giudizio le domande di reintegro nel possesso dei beni di entrambi."

L'udienza di oggi sarebbe stata un passaggio preliminare nella quale si è discusso della restituzione degli ormai famosi Rolex di Totti e di una serie di oggetti della Blasi (tra cui borse e scarpe).

I due legali si sono confrontati di fronte al giudice della settima sezione civile di Roma, Francesco Frettoni sulla "lista degli oggetti contesi è già agli atti e verrà eventualmente valutata se verrà avviata l’istruttoria". Secondo quanto ha riportato dal quotidiano, Ilary ha presentato un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale di Roma con la richiesta della restituzione di alcuni oggetti personali. A tale ricorso c'è stata un'analoga richiesta da parte dell'ex numero 10 giallorosso.

Il legale della Blasi, si sarebbe esposto anche contro l'investigatore privato Ezio Denti la cui notizia di essere stato ingaggiato dalla conduttrice sotto lauto compenso sarebbe “l’ennesima fake news, probabilmente diffusa con il fine di profittare indebitamente del risalto mediatico della vicenda”.

