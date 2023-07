Francesco Totti e Ilary Blasi: nella foto che ricorda la vittoria ai Mondiali c'è anche una dedica alla ex moglie

Gossip TV

Nella giornata del 9 luglio, Francesco Totti ha deciso di ricordare la vittoria dell'Italia ai Mondiali e nella foto pubblicata è presente anche una dedica alla ex moglie Ilary Blasi. Vediamo insieme di cosa si tratta!

Ieri, domenica 9 luglio, è stata la ricorrenza della vittoria dell'Italia ai Mondiali di Calcio del 2006: un'occasione che l'ex capitano della Roma, Francesco Totti, non ha mancato di festeggiare, pubblicando uno scatto di quegli anni. Ma, un gesto in particolare nella foto sta facendo molto discutere e riguarda anche Ilary Blasi, sua ex moglie.

Francesco Totti e Ilary Blasi: il gesto nella foto che fa parlare...

Infatti, nella foto pubblicata, l'ex calciatore compie un gesto che, da sempre, è stato - per sua stessa ammissione - associato alla sua ex moglie, la showgirl e conduttrice Ilary Blasi. Il divorzio tra i due è stato così clamoroso da aver raggiunto anche le coste degli Usa e sul New York Times non sono mancati trafiletti dedicati a una delle coppie del mondo dello spettacolo più amate dagli italiani. I rapporti, attualmente, tra l'ex calciatore e la conduttrice de L'Isola dei Famosi sono ancora tesi, sebbene non manchino spiragli di dialogo e rispetto reciproco, anche per amore dei tre figli nati dal matrimonio della coppia: Christian, Chanel e Isobel.

Sia Totti che Blasi si sono rifatti una vita e mentre l'ex capitano si gode la nuova casa nella zona di Roma Nord con la compagna Noemi Bocchi, Ilary e l'imprenditore Bastian Muller, con cui fa coppia fissa da questo inverno, sono volati in Brasile per godersi un po' di relax di coppia dopo la fine della stagione televisiva. Intanto, ieri, domenica 9 luglio, Totti ha voluto ricordare la vittoria azzurra dei Mondiali di calcio del 2006 e ha pubblicato una storia nella quale è ritratto lui, all'epoca del campionato con indosso la maglia della Nazionale, mentre si porta il pollice alla bocca, in quello che è il gesto del ciuccio. Molti fan hanno subito pensato che fosse anche una dedica all'ex moglie: infatti, Totti aveva rivelato che quel gesto non era mai stato dedicato ai figli, come in molti credevano, ma a Ilary Blasi.

Totti aveva svelato l'arcano, pubblicando un post su Facebook nel 2017 in cui specificava:

"Forse non tutti sanno che il gesto del ciuccio non è dedicato ai miei figli, ma ad Ilary che lo fa ogni volta che si concentra! Questa è una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli"

Perché condividere proprio questo scatto? Non possiamo certo parlare di ritorno di fiamma, forse, più di un sentimento nostalgico per qualcosa che non tornerà più. Dopotutto, l'ex calciatore, al di là di beghe legali, Rolex e case, con l'ex moglie ha condiviso un'unione vera e tenera: questa foto, forse, rappresenta la nostalgia per una vita che oramai non è più sua, un ultimo dolceamaro ricordo per il mondo del calcio e per una donna per lui speciale.