Momento no per la coppia: l'ex protagonista di Tempation Island e de La Pupa e Il Secchione Show, messo sotto accusa dalla bella pronipote di Guccio Gucci.

Nuovo momento di crisi per la coppia formata da Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci.

Francesco Chiofalo, il triste sfogo della fidanzata Drusilla Gucci: “Non voglio più fare l’amore con te!”

L'ex progonista di Temptation Island e de La Pupa e il Secchione e la pro-nipote del fondatore della celebre casa di moda, ex naufraga dell'Isola dei Famosi 15, insieme dall'estate scorsa, sono entrati in crisi dopo la partecipazione di Chiofalo nello show della D'Urso. Nelle vesti di "pupo", Lenticchio ha riservato troppe attenzioni all'attrice a luce rosse Malena, suscitando le ire della Gucci che è tornata a tuonare contro il fidanzato sul magazine Di Più.

La bella 28enne toscana ha infatti lanciato un ultimatum a Francesco, pubblicando una lettera dal sapore molto amaro:

"Voglio vedere qualche passo in avanti nel rapporto, altrimenti sono anche pronta a lasciarti, non mi basta più solo il rapporto fisico, ci vuole anche la testa"

"Mi avevi promesso di leggere un po’, di informarti, a La Pupa e il Secchione non hai riconosciuto neppure Garibaldi, ma non hai seguito nessuna mia richiesta. Credo sia meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, perché io ho bisogno di attenzioni di altro tipo".

La Gucci pare abbia anche chiesto di togliere dal terrazzo della sua casa romana gli attrezzi da palestra per trasformarlo in una serra, richiesta che il personal trainer romano non ha affatto accolto con entusiasmo, ignorando la questione.

La giovane ereditiera ha inoltre ribadito di avere con Francesco una grande intesa sessuale ma sembra che questa non possa più bastare per costruire le basi di un futuro insieme:

"Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale. E spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo”.

Al momento, Francesco Chiofalo non ha ancora commentato o replicato alle dichiarazioni della sua fidanzata.