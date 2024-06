Francesco Chiofalo: "Ho avuto un attacco epilettico e cecità temporanea"

Gossip TV

Il 35enne romano, Francesco Chiofalo dopo il ricovero in ospedale, è stato ospite a Mattino 4 e ha raccontato cosa è successo nella giornata di domenica.

Francesco Chiofalo, 35enne romano noto per la sua partecipazione nel 2017 a Temptation Island e più di recente a La Pupa e il Secchione, lunedì scorso ha postato un video allarmante sui social in cui ha ripreso il suo ricovero d'urgenza presso una struttura ospedaliera.

Francesco Chiofalo: "Ho scoperto di soffrire di epilessia e la cecità momentanea è dovuta anche all’intervento agli occhi"

Chiofalo si è ripreso mentre parlava con alcuni infermieri, riferendo che non sentiva un arto e che non ci vedeva bene. "Sono agitatissimo" ha dichiarato Francesco parlando in ambulanza con gli assistenti medici. Le sue condizioni erano avvolte nel mistero fino ad oggi. Ieri anche la fidanzata Drusilla Gucci aveva riferito di essere preoccupata per le condizioni fisiche del personal trainer romano e di non sapere esattamente cosa fosse successo. Qualche minuto fa, Biccy ha riportato le dichiarazioni di Chiofalo nella trasmissione Mattino 4. Francesco ha avuto un attacco epilettico in seguito ad un delicato intervento di qualche anno fa in cui ha rimosso un tumore al cervello e ha inoltre avuto una cecità temporanea dovuta anche alla recente operazione a cui si è sottoposto per cambiare il colore dei suoi occhi.

“Nella clip ero al pronto soccorso - ha riferito il 35enne romano come riportato da Biccy - Il mio ricovero è avvenuto per un attacco epilettico perché in passato ho avuto un intervento per levare un tumore e si è creata una camera d’aria e poi ho scoperto di soffrire di epilessia. Nell’attacco epilettico uno ribalta gli occhi e per questo non vedevo bene. Ho ribaltato gli occhi e ho avuto dei momenti di buio. La cecità momentanea è dovuta anche all’intervento agli occhi mi è stato detto. Io non ho incentivato nessun follower a fare questa operazione. Infatti non ho fatto pubblicità alla clinica o al dottore. Anzi, voglio dire che è un intervento serio, comunque vi mettete le mani negli occhi, è una roba nuova, che non si può sapere da qui al futuro cosa può succedere. Non fate questi interventi con leggerezza. Io ho preso in conto i rischi e ho agito per me, ma non voglio essere un esempio per nessuno."

Chiofalo ha poi raccontato che già anni fa desiderava operarsi e che in Egitto aveva dato un anticipo di 5.000 euro, poi perso perché aveva cambiato idea. All'epoca, l'Unione Europea vietava l'operazione considerandola molto pericolosa. Adesso, però, ha deciso di procedere perché le istituzioni hanno sbloccato l'operazione, e l'ha effettuata nel proprio paese. Ha chiesto, infine, di non giudicare le persone dal loro aspetto.