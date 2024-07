Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si sono lasciati: "Successe cose gravissime"

Il 35enne romano Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione alla quinta edizione di Temptation Island e La Pupa e Il Secchione, ha annunciato al fine della sua relazione Drusilla, figlia di Uberto e Stefania Gucci pronipote del fondatore della prestigiosa casa di moda.

Ad annunciarlo è stato lui con un post su Instagram in cui ha scritto:

Di recente, in seguito alla delicata operazione agli a cui si è sottoposto Chiofalo, Drusilla aveva manifestato un notevole dissenso per la decisione del suo fidanzato che cambiato il suo colore degli occhi.

"Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto - aveva dichairato su Instagram la Gucci - Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l’ennesima pesante discussione. Trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un’operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano"