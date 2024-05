Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci ai ferri corti dopo l'intervento per il cambio di colore degli occhi

Gossip TV

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci: la coppia sta vivendo un momento particolarmente difficile e delicato dopo il delicato intervento chirurgico per cambiare il colore degli occhi tramite la cheratopigmentazione.

Il 35enne romano Francesco Chiofalo, noto per la sua partecipazione alla quinta edizione di Temptation Island, ha recentemente affrontato un delicato intervento chirurgico per cambiare il colore degli occhi tramite cheratopigmentazione. Chiofalo lo ha annunciato sui social, affermando di volersi sottoporre ad un'operazione costosa e non priva di rischi, per realizzare il suo sogno di avere una tonalità di occhi più chiara.

La crisi tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci

Il personal trainer è stato sommerso di critiche feroci per la leggerezza con cui ha ha affrontato e annunciato l'intervento.Tra questi anche la sua fidanzata, Drusilla Gucci, ha espresso il suo totale dissenso per le scelte del suo compagno e in particolare per la cheratopigmentazione, ha afferatmato di essere totalmente contraria.

La Gucci, ha espresso pubblicamente il suo disaccordo, preoccupata per i gravi rischi associati, tra cui la possibilità di cecità. Francesco ha criticato l'atteggiamento di Drusilla, paragonando il suo sostegno morale a quello di un hater. Nonostante le sue riserve, Drusilla è rimasta accanto a lui durante e dopo l'intervento, che è stato un successo.

A pochi giorni dall'operazione, Francesco ha risposto a una domanda di un utente che ha provocato una forte reazione da parte di Drusilla. L'utente ha chiesto cosa avrebbe scelto tra Drusilla e l'intervento, se costretto a fare una scelta. Chiofalo ha risposto che, fortunatamente, Drusilla non lo aveva messo in una situazione del genere, definendola una donna matura. Ha aggiunto che ha sempre desiderato cambiare il colore dei suoi occhi e che Drusilla è stata la sua compagna di vita per molti anni, con cui ha condiviso numerose esperienze. Confessava di non sapere come rispondere a una simile domanda senza trovarsi effettivamente in quella situazione.

Drusilla ha ricondiviso la storia su Instagram, commentando che la risposta giusta sarebbe dovuta essere semplicemente "Drusilla," senza esitazioni o giochi di parole. Ha affermato che una risposta diversa non valeva il suo tempo.

Inoltre, Francesco ha risposto a un commento offensivo ricevuto su Instagram, dove un utente ha suggerito che avrebbe dovuto operarsi al cervello anziché agli occhi. Francesco ha raccontato la sua battaglia contro un tumore al cervello nel 2018, che richiese un intervento chirurgico d'urgenza con un alto rischio di invalidità permanente. L'operazione durò oltre 22 ore e il recupero fu lungo e difficile. Ha espresso il suo disappunto per la battuta insensibile, giudicandola squallida e fuori luogo, e ha affermato che chiunque abbia scritto una cosa del genere dovrebbe vergognarsi.

Nonostante le tensioni e le critiche, Francesco continua a parlare apertamente delle sue scelte e delle sfide che ha affrontato combattendo anche con utenti che si mostrando particolarmente ostili per le sue scelte