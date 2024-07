Francesco Chiofalo, dopo l’operazione agli occhi: "Con questi occhi celesti non sembro più io"

Gossip TV

Il 35enne romano, Francesco Chiofalo, torna a parlare del suo intervento agli occhi. Il 23 aprile scorso, si è sottoposto a un intervento di cheratopigmentazione e ora i suoi occhi sono azzurri.

Francesco Chiofalo, il 23 aprile scorso, ha subito un intervento di cheratopigmentazione, una procedura complessa e costosa per modificare il colore dei suoi occhi. Chiofalo ha condiviso la notizia dell'operazione sui social media, suscitando molte critiche dalle quali si è sempre dissociato.

Francesco Chiofalo: "Mi hanno cambiato lo sguardo sembro diverso, un’altra persona"

Tra i contrari all'intervento, anche la sua fidanzata, Drusilla Gucci. "Non nascondo che inizialmente ho reagito molto male, mi sono ritrovata con una persona che sembrava completamente diversa da quella che conoscevo" ha dichiarato la figlia di Uberto e Stefania Gucci e pronipote di Guccio Gucci, fondatore della rinomata casa di moda.

Francesco Chiofalo, a Novella 2000, ha spiegato che la scelta di sottoporsi all'intervento è stata voluta con determinazione e di non essersene pentito. Ha riconosciuto che si tratta di un'operazione particolare, ma non ha mai pensato fosse pericolosa come sostengono molti, sottolineando che in tal caso non sarebbe stata autorizzata dall'Unione Europea. Ha inoltre menzionato che l'intervento è stato inventato da un medico italiano, il Dottor De Natale, un luminare che probabilmente diventerà un premio Nobel per la chirurgia estetica grazie alla capacità di realizzare i sogni di molte persone.

Il 35 enne romano ha aggiunto che, lavorando con la propria immagine, non sopportava di non essere come i suoi parenti, poiché tutti avevano occhi chiari tranne lui. Ha ricordato che da ragazzino indossava sempre le lenti a contatto e che durante un viaggio a Dubai si era informato su questa operazione, pagando anche un anticipo alla clinica che lo avrebbe operato. Tuttavia, ha rinunciato pensando alla distanza e ai rischi, perdendo così i soldi della caparra.

Chiofalo ha rilasciato nuove dichiarazioni a 361Magazine e, a quanto, pare, ad oggi riconosce di essere cambiato e che il suo aspetto è diverso, esattamente come aveva dichiarato Drusilla.

"E vero, avevi ragione tu, probabilmente con questi occhi celesti non sembro più io, mi hanno cambiato lo sguardo sembro diverso, un’altra persona ed effettivamente ci devo ancora fare l’abitudine anche io a vedermi così. Adesso capisco perché per te inizialmente è stato un trauma vedermi con questi occhi celesti. Ti eri innamorata di me quando avevo un altro sguardo e immagino che deve essere stato difficile per te vedermi così diverso rispetto a quando ci siamo conosciuti. – ha continuato Francesco – Ma nonostante la difficoltà iniziale, sei riuscita ad andare oltre ed accettarmi anche così. E questa per me è stata la cosa più importante di tutte. E non finirò mai di dirti grazie amore mio “.

Francesco ha poi esternato un pensiero che riguarda le insicurezze in generale e come lui ha deciso di affrontarle: