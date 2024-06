Francesco Chiofalo: "Dopo gli occhi, prossima operazione l'allungamento delle gambe"

Gossip TV

Il 35enne romano, Francesco Chiofalo, dopo essersi sottoposto alla cheratopigmentazione, ha annunciato il desiderio di fare un nuovo intervento altrettanto delicato, l'allungamento delle ossa delle gambe per diventare più alto.

Francesco Chiofalo, dopo aver cambiato il colore degli occhi, ora vorrebbe diventare più alto

Di recente, Chiofalo, è stato ricoverato d'urgenza in ospedale dopo aver avuto un attacco epilettico durante il quale ha avuto una momentanea cecità causata appunto dall'intervento agli occhi. Il 35enne ha spiegato di essere stato ricoverato in seguito ad un malore, attribuendo la causa al fatto che in passato era stato operato per un tumore, il quale aveva creato una sorta di camera d’aria. Ha raccontato poi di aver avuto episodi in cui gli occhi si ribaltavano e sperimentando momenti di buio, che ha definito davvero spaventosi. Riguardo alla cecità temporanea, ha detto che anche questa era stata influenzata dall’intervento recente, o almeno così gli avevano detto i medici. Sottoposto ad ulteriori controlli, ha riferito che le cornee sembra che non abbia alcun danno.

Chiofalo sottolineato più volte di non voler essere un modello per nessuno e di non consigliare a nessuno di seguire il suo esempio, affermando di non voler incoraggiare altri a fare ciò che lui ha fatto, tuttavia le nuove dichiarazioni a NuovoTv, stanno nuovamente facendo discutere. L'ex partecipante di Temptation Island, ha rivelato infatti di voler procedere con l'allungamento degli arti essendo alto 1.75 centimetri. Chiofalo ha affermato che procederà con questo intervento solo quando "la comunità europea di cui mi fido renderà legale l’operazione". Vorrei dire ai giovani di non imitarmi, questa operazione agli occhi non è una passeggiata per la salute", ha dichiarato al settimanale.

Il personal trainer romano ha effettuato molti interventi estetici. Dal rinfoltimento della barba alle labbra, i denti e di recente il colore dei suoi occhi, da scuri a ad azzurri.