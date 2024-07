Francesca Pascale, rompe il silenzio sul divorzio con Paola Turci: "Mi sono allontanata io”

Gossip TV

Francesca Pascale, intervistata dal Corriere della Sera, parla per la prima volta della fine del suo matrimonio con Paola Turci.

Francesca Pascale e la rottura con Paola Turci: "Un dolore e un fallimento"

A distanza di due anni dal matrimonio celebrato dall’unione civile in Toscana, la cantante e l'ex compagna di Silvio Berlusconi hanno deciso di divorziare.

Francesca Pascale e Paola Turci si sono incontrate nel 2020. Nonostante entrambe fossero figure pubbliche, la loro storia d'amore è iniziata in modo riservato. Le due donne hanno iniziato a frequentarsi e la loro relazione è stata resa pubblica solo successivamente. Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, e Paola Turci, famosa cantautrice italiana, inizialmente hanno preferito mantenere riservata la loro relazione. La loro unione è diventata di pubblico dominio quando sono apparse insieme in pubblico e sono state fotografate in atteggiamenti affettuosi.Nel luglio del 2022, la coppia ha compiuto un passo significativo sposandosi con una cerimonia intima in Toscana, alla quale hanno partecipato amici stretti e familiari. Questo evento ha ufficializzato la loro unione, dimostrando il loro impegno reciproco e l'amore che le lega. Tuttavia, a distanza di poco più di due anni, hanno ufficializzato il loro divorzio qualche giorno fa. La notizia è stata anticipata da Dagospia anche se la Turci, in un primo momento l'aveva smentita.

Intervistata da Il Corriere della Sera, Francesca Pascale, ha parlato per la prima volta della fine della relazione con la cantante:

"È una fine, sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare se stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi. Perché credo molto nell’amore. Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento."

Secondo diversi rumors, la rottura sarebbe avvenuta per diversi litigi causati dalla gelosia e si è parlato insistentemente di una frase che la Pascale avrebbe detto a Francesca Fagnani nel corso della sua intervista Belve, tuttavia l'ex compagna di Berlusconi ha smentito categoricamente il gossip:

"Sono ricostruzioni non corrispondenti al vero. Quel “Ma adesso ti posso corteggiare un po’? Ah no, sono sposata”, che ho detto a Fagnani era davvero solo una battuta: Francesca è un’amica. Ci tengo a ricordare che le unioni arcobaleno, esattamente come quelle eterosessuali, possono finire, questo a dimostrazione che non sono amori atipici, o diversi, o di serie B."