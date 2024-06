Francesca Pascale e Paola Turci sarebbero ad un passo dal dirsi addio: i motivi

Gossip TV

Il matrimonio tra Francesca Pascale e Paola Turci, dopo cinque anni, sarebbe arrivato al capolinea. A rivelarlo, il portale di Roberto D'Agostino, Dagospia che ha anche rivelato i dettagli sui conflitti e le tensioni emerse tra l’attivista ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante negli ultimi tempi.

Matrimonio al capolinea tra Paola Turci e Francesca Pascale

Tra i motivi ci sarebbe anche la recente ospitata della Pascale a Belve che avrebbe indispettito la Turci ma anche un avvicinamento della cantante nei confronti di una giovane attrice, Valentina Dispari.

"Dopo cinque anni, il matrimonio di Francesca Pascale e Paola Turci sarebbe giunto in prossimità del capolinea. Signore, si scende! Da almeno un anno l’entourage della coppia sussurra di “crisi”, “scazzi”, “allontanamenti”. litigi e ripicche, del tipo: a “belve”, il fuori onda del “corteggiamento’’ della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale (si sa, il fallimento di un matrimonio è quasi sempre un fallimento di comunicazione)."

Il 2 luglio 2022, Paola Turci e Francesca Pascale hanno celebrato il loro matrimonio civile a Montalcino, vicino a Siena, dopo due anni di relazione. Ripercorrendo la loro storia, le due erano state viste insieme per la prima volta cinque anni prima durante una vacanza su una barca nel Cilento. Hanno cercato di mantenere la loro relazione lontana dai riflettori per molto tempo, ma non sono riuscite a sfuggire all’attenzione pubblica. La Pascale era nota come l'ex compagna di Silvio Berlusconi, mentre Paola Turci dichiarava di essere single da tempo e desiderosa di vivere le sue relazioni liberamente, nonostante le critiche e i gossip. “In questi mesi ho sofferto per quello che percepisco come un accanimento,” aveva dichiarato riguardo alla sua vita privata. La loro relazione era stata poi ufficializzata su Instagram.

Al momento non ci sono conferme ufficiali dalle dirette interessate ma la Pascale ha condiviso una Ig Stories con una frase piuttosto amara:

"Devo le più grandi scuse per aver sopportato ciò che non meritavo" e la dedica, "a me".