Francesca Fagnani vuole Alfonso Signorini a Belve!

Francesca Fagnani si gode la vacanza in montagna in attesa della nuova stagione di Belve, e invita ufficialmente Alfonso Signorini nel suo programma su Rai 2.

Francesca Fagnani ha portato Belve a diventare un programma cult della Rai, guadagnandosi la prima serata su Rai 2 con le sue graffianti interviste ai principali personaggi televisivi e dello showbitz. La giornalista, ora in vacanza in montagna, prepara già la nuova edizione e confessa che vorrebbe intervistare Alfonso Signorini.

Francesca Fagnani, Belve è un successo

La carriera di Francesca Fagnani è in ascesa e la giornalista è ora uno dei volti più amati di Rai 2 grazie a Belve, con il quale si è conquistata a suon di graffianti interviste la prima serata. La presentatrice si trova in questi giorni in montagna per concedersi una vacanza, ma pensa già alla nuova stagione, ammettendo nella recente intervista a Chi di essere molto soddisfatta del suo percorso e del successo, arrivato dopo vent’anni di gavetta. Fagnani è abile nel mettere in difficoltà i suoi ospiti con domande spinose, talvolta ponendoli semplicemente davanti alla verità, ma ha confidato di non godere nel vedere le persone inciampare nei loro discorsi.

“Belve è il tempio dell’imperfezione, sedersi su quello sgabello, in fondo, è un’operazione simpatizzante. Non godo degli inciampi, ma mi piacere vedere le persone nella loro veste più umana […] Studio molto la persona che ho davanti e cerco di andare a fondo nella sua psicologia. Però ha ragione Maria De Filippi: se ti non ti poni in ascolto, magari ti perdi qualcosa. Le risposte sono sempre più importanti delle domande”.

Insomma, sebbene sembri spietata, Francesca vuole semplicemente che i suoi ospiti siano il più autentici possibili nelle interviste che rilasciano a Belve. Lei, nel frattempo, pensa già ad un nuovo ospite di primo piano da interrogare nel suo salotto, ecco di chi stiamo parlando.

Belve, Fagnani vuole Alfonso Signorini

Nel corso degli anni, nello studio di Belve, si sono succeduti tantissimi ospiti di primo piano pronti a raccontarsi a Francesca Fagnani, che li ha messi decisamente alla prova con le sue domande schiette e talvolta provocatorie. Ma c’è una persona che Fagnani vorrebbe tanto intervistare e che proprio non riesce a far capitolare?

“Alfonso Signorini. Anzi, ne approfitto per fare un appello a Mediaset. E su, che vi scotta liberarlo per una sera?”.

Il presentatore del Grande Fratello Vip accoglierà la richiesta e si metterà a nudo nel programma di Rai 2? Al momento Signorini sta lavorando duramente a cast del nuovo GF dove ci saranno Vip e Nip, e al quale si è candidata anche una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne. C’è senza dubbio grande attesa per la messa in onda del reality show su Canale 5, nonostante qualche critica da parte di chi non ha apprezzato particolarmente le ultime edizioni a causa delle polemiche scoppiate nella casa più spiata d’Italia.