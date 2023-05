Francesca Fagnani sull'addio di Fabio Fazio: "Non c'è coraggio in tv"

Gossip TV

Intervistata, Francesca Fagnani ha detto la sua sull'addio di Fabio Fazio alla Rai. Ecco cosa ha dichiarato.

In una recente intervista a Vanity Fair, Francesca Fagnani, conduttrice di Belve, su Rai2, ha detto la sua sull'addio di Fabio Fazio. Dopo quasi 40 anni di servizio, infatti, il conduttore è stato costretto a lasciare la tv di Stato e, ora, passerà a Discovery, con un nuovo contratto quadriennale.

Francesca Fagnani dice la sua sul "divorzio Fazio-Rai"

Fazio porterà con sé il format di Che Tempo Che Fa a Discovery e gli ultimi rumors parlano di un nuovo contratto estremamente vantaggioso per il conduttore, storico volto della Rai. Un addio che ha fatto molto parlare e su cui dice la sua, con la schiettezza che la contraddistingue, anche Francesca Fagnani. Per la conduttrice, non sarà una perdita per il pubblico, che ritroverà Fazio su un'altra rete, quanto per la Rai stessa:

"Questa è una perdita per la Rai, non per i telespettatori, che per fortuna lo troveranno su un'altra rete. C'è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori. In televisione c'è poco coraggio. E non dipende dai conduttori ma dai dirigenti che dovrebbero investire su volti nuovi e premiare più il merito invece delle parrocchie."

Ironico anche il commento di Rosario Fiorello al suo talk show mattutino Viva Rai 2! con una battuta che racchiude bene il pensiero di molti:

"C'è uno che è bravo e che fa guardagnare la Rai? Via, mandiamolo via! Siate meno bravi, ragazzi, eh, che voglio restare in Rai!"