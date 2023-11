Francesca Fagnani e Belve traslocano su Nove: voci sull’addio alla Rai, come stanno le cose

Gossip TV

Francesca Fagnani pronta a dire addio alla Rai dopo la censura a Belve? Lr voci sono insistenti ma la verità è un’altra.

Maretta tra Francesca Fagnani e i vertici di Viale Mazzini? Nuove indiscrezioni vogliono la presentatrice romana e Belve pronta a lasciare la Rai in favore di Nove, seguendo le orme di Fabio Fazio con Che Tempo che Fa. Ecco cosa succede e la risposta dell’Ad Roberto Sergio.

Francesca Fagnani e Rai, rapporti incrinati per Fedez?

È clamoroso e del tutto meritato il successo di Belve, il format ideato da Francesca Fagnani che è giunto alla sua nona edizione, la seconda presentata in prima serata su Rai 2 dopo un boom di ascolti come non se ne vedevano da tempo per un programma Rai. La giornalista romana è graffiante, furba nello scegliere i suoi ospiti e pronta a regalare al pubblico momenti indimenticabili per tutti gli appassionati del mondo dello spettacolo. Qualcosa, tuttavia, sembra aver incrinato i rapporti tra Fagnani e i vertici di Viale Mazzini, ovvero l’ospitata salta di Fedez commentata anche dalla giornalista che si è dissociata dalla decisione con fermezza sui social.

Secondo TvBlog, da questo momento in poi, ci sarebbero state tantissime tensioni tra Fagnani e i vertici Rai che sarebbero sfociate nella decisione di lasciare al più presto la rete pubblica, seguendo le orme di Fabio Fazio con Che Tempo che Fa, per firmare un contratto con Discovery e approdare su Nove. Un’indiscrezione che lascia di stucco e che potrebbe mettere in ginocchio Rai, che già si è pentita di aver lasciato andare Fazio dato che il suo programma registra gli ascolti più massicci della domenica sera senza nessuno sforzo - e nello studio il presentatore ha voluto a tutti i costi Fedez, quasi come smacco. Ma sarà veramente così o si tratta di una supposizione?

Anche se Fagnani volesse cambiare, questo potrebbe avvenire solo nell’autunno 2024, dato che la decima stagione di Belve è già schedulata per la primavera 2024 su Rai 2 in prima serata. A mettere a freno il gossip ci ha pensato l’Ad Roberto Sergio, interrogato da Fiorello durante la conferenza stampa di VivaRadio 2. Quando il comico e presentatore gli ha chiesto se fosse vera l’ultima notizia su Belve, Sergio ha risposto con un secco “No”, non ammettendo repliche e ulteriori ricerche in merito. Fagnani rimane, almeno per il momento in Rai, ma la rete dovrà forse aprirsi all’idea di ospitare anche personaggi che non vanno a genio con il pensiero politico del Governo se vuole tenerla con sé a lungo.