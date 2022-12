Francesca Cipriani si è sposata, tutti i vip del GF presenti e il mistero dell'iban nell'invito delle nozze

Gossip TV

L'ex concorrente de La pupa e il secchione, Francesca Cipriani, è convolata a nozze ieri 3 dicembre con il fidanzato Alessandro Rossi. Numerosi vip del GF presenti. E ha fatto molto discutere quell'iban che la coppia aveva inserito negli inviti per il matrimonio. Vediamo cosa è successo.

Ieri 3 dicembre Francesca Cipriani e Alessandro Rossi si sono sposati nella Basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina a Roma. Un matrimonio annunciato già quest'estate e che ha visto tra gli invitati molti vip del Grande Fratello Vip, ma anche tanti assenti, come Alfonso Signorini, conduttore del programma di Canale 5.

Francesca Cipriani, matrimonio da favola e tanti vip, tra cui a sorpresa...Myss Keta

La proposta di matrimonio era giunta durante l'edizione del GFVip a cui partecipò Francesca Cipriani, mandando in visibilio il pubblico. Poi, quest'estate, l'annuncio con la data ufficiale: il 3 dicembre 2022 alle ore 19. Il testimone della sposa doveva essere Alfonso Signorini, ma sorprendentemente ha dato buca. Per i festeggiamenti, la coppia ha scelto un castello alle porte di Roma.

Una cerimonia da vera vip, con tanti invitati famosi, tra cui molti degli ex concorrenti del GFVip: da Alex Belli e Delia Duran, passnado per Raffaella Fico, Giucas Casella - che ha sostituito Signorini come testimone - e Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. La coppia è stata ospite a Verissimo e ha rivelato il sesso del bambino che aspettano. E, ancora, Carmen Russo, Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ma a sorprendere davvero è stata...Myss Keta, paparazzata in chiesa durante la cerimonia.

Oltre a Signorini, tra i grandi assenti anche Katia Ricciarelli - per problemi alle corde vocali - e Manuel Bortuzzo, mentre erano presenti Clarissa, Jessica e Lucrezia Selassié. Probabilmente, l'assenza di Bortuzzo è da ricondurre alla presenza della ex Lulù, nonostante in molti fossero curiosi di vedere come si sarebbero comportati i due ex, che si rivedevano per la prima volta dalla fine della storia.

Ma, come in ogni cerimonia che si rispetti, non sono mancate le polemiche: in questo caso per l'insolito invito delle nozze. Infatti, nonostante Francesca Cipriani abbia smentito, sull'invito alla cerimonia gli invitati hanno trovato un iban, accompagnato dalla frase: "Se volete farci un regalo, caricate il nostro iban".