Francesca Cipriani si è sposata con Alessandro Rossi, Alfonso Signorini testimone di nozze, non si presenta

Gossip TV

La showgirl abruzzese Francesca Cipriani ha detto sì all’imprenditore romagnolo, Alessandro Rossi nella basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina Roma. Alfonso Signorini grande assente.

Ieri, sabato 3 dicembre 2022, la showgirl abruzzese Francesca Cipriani ha detto sì all’imprenditore romagnolo, Alessandro Rossi nella basilica di San Bartolomeo all'Isola Tiberina Roma.

Francesca Cipriani e Alessandro Rossi sposi: il testimone, Alfonso Signorini, grande assente

Una cerimonia indimenticabile prima con una cerimonia tradizionale poi con una sontuosa festa in compagni di tantissimi amici, tra i quali anche ex colti del Grande Fratello Vip: Carmen Russo con Enzo Paolo Turchi, Manila Nazzaro, le sorelle Selassié e poi ancora Aldo Montano, Raffaella Fico, Giucas Casella, Guenda Goria e ancora Sophie Codegoni con Alessandro Basciano, Samy Youssef, Giacomo Urtis e Alex Belli e Delia Duran, per citarne alcuni.

Grandi assenti, Katia Ricciarelli che avrebbe dovuto cantare durante la cerimonia, Manuel Bortuzzo ma, soprattutto Alfonso Signorini, testimone di Francesca Cipriani assieme alla sorella di lei Elena. “A Katia Ricciarelli doveva cantare in chiesa ma ha declinato l’invito dicendo che era senza voce" ha scritto l'influencer Amedeo Venza, presente all’evento.

"Alfonso Signorini è il testimone di nozze di Francesca Cipriani, ma non lo abbiamo ancora visto. Il caso si infittisce”, ha scritto l'influencer. Signorini ha disertato quindi la cerimonia e pare sia stato rimpiazzato da Giucas Casella nel ruolo di testimone. Resta un mistero il motivo che ha portato il giornalista e conduttore a dare forfait al matrimonio senza preavviso.