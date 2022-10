Francesca Chillemi torna a parlare di Can Yaman: ''È veramente fenomenale, quando non c’è mi manca''

Gossip TV

Can Yaman e Francesca Chillemi più affiatati che mai grazie all’avventura lavorativa sul set di Viola come il Mare. Ecco cosa ha svelato la bella attrice.

Il pubblico di Canale 5 è pazzo di Viola come il Mare, certamente anche grazie alla complicità pazzesca che Can Yaman e Francesca Chillemi hanno dimostrato davanti alle telecamere. Ospite dell’ultima puntata di Verissimo, la bellissima attrice ha svelato qualcosa in più sul divo turco.

Can Yaman e Francesca Chillemi, lei svela alcuni retroscena

Viola come il Mare è uno strepitoso successo, come ipotizzato sin dal lancio del progetto prodotto da Lux Vide. La storia appassionante di Viola Vitale è ancora più magnetica grazie alla complicità perfetta che si è creata tra Francesca Chillemi e Can Yaman davanti alle telecamere. L’attrice e il divo turco hanno legato moltissimo sul set della fiction, che sta spopolando tra i telespettatori di Canale 5 che non vedono l’ora di scoprire la trama, puntata dopo puntata. Ascolti altissimi e tanto affetto dei fan sui social hanno ripagato il duro lavoro dei due attori, e soprattutto gli sforzi di Can che ha dovuto cimentarsi per la prima volta con un copione tutto in italiano.

Mentre Yaman è costretto a letto, avendo anche dovuto sospendere le riprese del suo nuovo progetto - la serie tv targata Dinsey +, El Turco - Francesca è stata ospite dell’ultima puntata di Verissimo con la collega Chiara Tron. Le due attrici sono diventate molto amiche, e hanno confermato il clima di grande complicità che si è creato sul set di Viola come il Mare, poi hanno parlato di Can ammettendo di aver legato moltissimo con lui:

"Quando non c'è ci manca: Sul set è stato un po' l nostro fratello maggiore. Francesca invece ha sempre avuto il ruolo di madre - ha raccontato Tron - È molto pratica e anche sul set cerca di tenere la situazione sotto controllo. A volte anche fuori dalle sue competenze, proprio come fanno le madri. Per Can Yaman è stata anche una buona maestra d’italiano".

Francesca ha confermato di aver aiutato Can con il copione ma di aver fatto veramente un minimo sforzo dal momento che l’attore turco era già preparato in modo perfetto sulla lingua. Del resto Yaman ha studiato italiano in tenera età e per tutto il liceo, e appena giunto a Roma dove si è stabilito per lavoro ha studiato notte e giorno per perfezionarsi.

“Can è bravissimo. Ormai ha una padronanza della lingua da far invidia. Non sbaglia mai un congiuntivo e non è facile. È veramente fenomenale”.