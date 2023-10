Flavia Vento shock: ''La Madonna mi è apparsa al Golf Club di Roma''

Gossip TV

Flavia Vento pubblica un tweet assurdo che parla della Madonna e di Gesù, ed è subito virale.

Dopo aver creduto per lungo tempo che Tom Cruise la stesse corteggiando online, per poi comprendere di essere vittima di una truffa online, Flavia Vento ne ha fatta un’altra delle sue. La soubrette ha scritto su Twitter di aver visto la Madonna e cosa le ha rivelato.

Flavia Vento la spara grossa: centro Gesù e la Madonna

Ne ha combinata un’altra delle sue Flavia Vento, che ogni volta ci stupisce con frasi, avvenimenti e affermazioni totalmente destabilizzanti. Recentemente, la soubrette bionda è stata protagonista di una truffa online, convinta di parlare con Tom Cruise per diverso tempo e che l’attore di Hollywood la stesse corteggiando perché innamorato. Una situazione assurda che Flavia ha affrontato a muso duro, denunciando chi l’ha ingannata alla polizia postale.

Vento ha poi effettivamente conosciuto Tom Cruise alla prima del suo nuovo film a Roma, ma non ha avuto le stesse sensazioni che provava mentre chattava, ammettendo di voler essere corteggiata dall’attore e non essere in grado di corteggiare. Ora, Flavia è tornata al centro del gossip per un’affermazione shock. “La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al Parco di Roma Golf Club. Era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo. Mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà”, ha scritto la soubrette su X, ex Twitter, finendo per diventare virale in pochissime ore.

La Madonna mi è apparsa davanti la sorgente al golf parco di Roma era vestita di azzurro color cielo e portava 12 stelle sul capo mi ha detto che l’umanità ha bisogno solo di preghiera e che a breve Gesù tornerà pic.twitter.com/l7p5Dnpi7X — Flavia vento (@Flaviaventosole) October 3, 2023

Non è la prima volta che Flavia fa esternazioni simili: anni fa, infatti, parlò di avvistamenti alieni in modo sempre più frequente soprattutto nel periodo in cui l’ex 007 americano David Grusch dichiarò davanti al Congresso l’esistenza di forme di vita extra terreste. L'ultima rivelazione di Flavia sulla Madonna, Gesù e la fine del mondo - corredata dalla foto dell'entità religiosa che le sarebbe apparsa - ha fatto sorridere più di qualche utente, chissà lei come reagirà ai commenti del popolo del web.