Flavia Vento, dopo anni e anni rompe il silenzio su Francesco Totti: "Sì, tra noi c’è stato un flirt"

Gossip TV

Ospite di Monica Setta su Rai 2, la showgirl romana è tornata a parlare di Totti e della loro discussa liaison (e mai confermata fino ad oggi)

Flavia Vento, ospite di Monica Setta su Rai 2, è tornata a parlare di Totti e della loro discussa presunta liaison (e mai confermata fino ad oggi).

Flavia Vento conferma di aver avuto un flirt con Francesco Totti

Di recente, la showgirl romana ne aveva parlato nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona in cui ha affermato che l'ex capitano della Roma non si è comportato bene con lei. La Vento aveva promesso che avrebbe svelato finalmente la verità e così ha fatto nel salotto di Storie di donne al bivio, nella puntata in onda domani, giovedì 18 gennaio in seconda serata su Rai 2.

"È una storia di cui si parla da vent'anni e si è detto di tutto - ha dichiarato la Vento - Conobbi Totti a casa di Valentino nel 2001. Gli portai fortuna perché poi la Roma vinse lo scudetto. Andavo tutte le domeniche allo stadio. Ho un bellissimo ricordo di quel periodo. C'è stato un flirt nel 2001, un breve flirt. Ogni volta che parlo di questa storia rimango un po’ così. Ora che si sono separati posso parlare più spontaneamente, ma per vent'anni sono stata molto zitta. Sono passata per una sfascia famiglie, ho subito e sofferto”.

"Totti - ha concluso - non si è comportato bene nei miei confronti. Lo metterei nel girone dantesco del Purgatorio".

La showgirl romana ha poi parlato del suo grande amore ovvero tratta il figlio di Sergio Leone, Andrea e di un grande rimpianto della sua vita: un invito che ha rifiutato da parte della star di Hollywood, Leonardo Di Caprio:

"Sono casta da un decennio. Gli uomini della mia vita mi hanno deluso. Chi era alcolizzato, chi ludopatico. Non mi sono mai sentita amata veramente. Leonardo DiCaprio? Ho perso la testa per lui. Ci siamo incrociati varie volte e solo una, in America, lui mi disse di stare insieme. Non riuscii a farlo perché quella sera, avendo mangiato funghi, passai una notte d'inferno per un'intossicazione. Resta il grande rimpianto della mia vita".