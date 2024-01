Flavia Vento: ''Francesco Totti non si è comportato bene con me, spero mi chieda scusa''

Gossip TV

Ospite da Caterina Balivo a La Volta Buona, Flavia Vento è tornata a parlare del noto gossip che l'ha coinvolta con l'ex capitano della Roma, Francesco Totti

Flavia Vento: "Francesco Totti non si è comportato bene"

“Totti non si è comportato bene con me, spero mi chieda scusa” ha dichiarato la showgirl 46enne. Una presunta liaison tra l'ex capitano della Roma e la Vento è stata per anni oggetto di conversazioni e controversie. All'epoca, infatti, Totti era fidanzato con Ilary Blasi incinta del primogenito Cristian Totti. La Vento si è sbottonata per la prima volta sulla questione e ha promesso alla Balivo che tornerà per raccontare altri dettagli.

"Io in 18 anni sono sempre stata molto zitta su questa storia e ho sempre fatto finta di niente, ma ti posso dire che è stata una storia che mi ha ferito tantissimo nell'orgoglio di donna… Perché non è bello. Non voglio entrare troppo nel vivo, ma non è bello quello che è successo e ti parlo da donna ferita. Io spero che un giorno mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me”

La conduttrice ha poi chiesto alla showgirl romana cosa l'ha ferita di più:

Tutto quello che hanno scritto, soprattutto quello che ha scritto lui nel libro. Era meglio che non scriveva niente di me nel libro. Ci sono delle pagine rivolte a me dentro, se non le scriveva proprio era meglio”

“Poi la storia è lunga e magari un giorno ritorno e ne parliamo. Siamo in periodo di feste, ricordare cose negative della mia vita non mi va". ha dichiarato la showgirl.