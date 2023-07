Stefano De Martino e Belen Rodriguez: la crisi è reale? Spunta una foto che svela la verità!

Gossip TV

La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è reale? Le ultime indiscrezioni sembrano confermarla. E, ora, spunta una foto che svela come stanno le cose.

Con la presentazione dei Palinsesti Rai della stagione 2023/2024 è emerso anche un rumor che ha preso sempre più piede: tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez c'è una profonda crisi! La voce ha iniziato a circolare quando il conduttore di Bar Stella è stato visto in una foto, seduto accanto ad Alessia Marcuzzi, e senza fede al dito.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez: crisi in corso? Spunta una foto che svela la verità!

I rumors si erano susseguiti con insistenza anche perché subito dopo Belen Rodriguez aveva cancellato una foto dal profilo Instagram in cui appariva con De Martino. Stando così le cose, sembrava che la crisi tra i due coniugi fosse oramai in corso e i fan della coppia temevano di doversi aspettare l'annuncio di una qualche separazione a breve. Questa non sarebbe stata certo la prima crisi per la coppia: nel 2016, la coppia annunciò la prima separazione, mai firmata. Poi, tornarono insieme, ma poco dopo si separarono e la showgirl argentina conobbe Antonino Spinalbese, da cui ha avuto la piccola Luna Marì. La relazione con Spinalbese è terminata poco dopo la nascita della bambina.

E, poco dopo, tra Belen e Stefano ritorna l'amore e i due tornano insieme, formando una famiglia allargata con Santiago e Luna Marì. Negli scorsi mesi, sempre da indizi social alquanto dubbiosi, si era gridato alla separazione, ma le voci erano state sempre tutte smentite. Il fatto che, in questo caso, nessuno dei due fosse intervenuto a chiarire come stavano le cose ha preoccupato i fan. Tuttavia, una foto pubblicata su Instagram da Stefano DeMartino sembra svelare qual è la verità su di loro.

Lo scatto, diffuso da Fanpage, mostra De Martino seduto in un'auto d'epoca in procinto di fare un giro e con accanto seduta una donna, ritratta di spalle. Nonostante le malelingue sostengano che si tratti di un'amante, è più che evidente che si tratta di Belen Rodriguez, come testimonia anche il sito di informazione. Altro che crisi, dunque: Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono più uniti che mai!