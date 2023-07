Belen Rodriguez rompe il silenzio e saluta Mediaset: “Questo non è un addio"

Gossip TV

Belen Rodriguez ha affidato ad una storia Instagram i saluti per Mediaset. Come confermato ieri dalla presentazione di palinsesti Mediaset della prossima stagione, la showgirl argentina non tornerà alla conduzione de Le Iene e al timone dello show di Canale 5, Tu Si Que Vales.

Belen Rodriguez: "Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme"

Ieri, rispondendo ad alcuni commenti nel suo ultimo post, aveva già chiarito di avere altre opportunità di lavoro e di aver deciso lei di lasciare l'azienda. Oggi, con una Ig Stories, ha saluto tutti ringraziando anche alcuni colleghi.

"Ringrazio infinitamente Mediaset per tutti i meravigliosi momenti lavorativi passati insieme - ha esordito Belen - Anni in cui non ho mai smesso di imparare. Ringrazio il Presidente per avermi scelta e confermata in questi anni, per le parole che ha sempre pronunciato per me. Grazie per avermi accolta nella sua grande famiglia e per avermi fatta commuovere e divertire come non mai. Quello di oggi per me non è un addio, ma spero solo un grande arrivederci".

