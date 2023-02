Filippo Bisciglia e la rivelazione sul perché ha abbandonato la tv

Gossip TV

L'ex conduttore di Temptation Island Filippo Bisciglia ha abbandonato la tv da ormai un anno e ha deciso di rivelare i motivi dietro questa scelta. Vediamo insieme cosa ha detto.

Filippo Bisciglia, noto per essere stato il conduttore del programma Temptation Island, è ormai scomparso dalla tv da più di un anno. Nonostante il format di Canale 5 sia stato confermato, Bisciglia potrebbe non tornare alla sua conduzione.

Filippo Bisciglia lontano dalla tv, cosa è successo?

Al settimanale Nuovo aveva raccontato di essere in attesa di notizie da Mediaset, se fossero intenzionati a portare avanti un'ulteriore edizione del programma, tuttavia, la sua partecipazione non era certa, nonostante il conduttore abbia ammesso che gli piacerebbe tornare. La produzione della nuova Temptation Island è ferma, tanto che non sono stati aperti neppure i casting per cercare coppie e relativi tentatori/tentatrici.

Ma, perché Bisciglia si è ritirato dalla tv? Il conduttore non ha nascosto di non aver ricevuto proposte interessanti di lavoro e l'unica che, invece, sembrava fare al caso suo è stata poi data a un altro collega:

"Ero andato vicino alla conduzione di un programma in prima serata, ma alla fine hanno scelto un'altra persona. Pur essendo fermo da oltre un anno, devo dire che ho avuto diverse proposte interessanti, tra cui diversi reality. Questo mi rassicura, vuol dire che non mi hanno dimenticato!"

Il conduttore ha raccontato di voler continuare a lavorare in tv, non ha intenzione di trovare un piano b:

"Vengo da un periodo d'oro dove, grazie alle tante serate fatte negli anni sono riuscito a mettere qualcosa da parte e questo mi ha consentito di poter scegliere di stare fermo, aspettando il momento giusto"