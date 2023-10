Fedez sostituito a X Factor? Chi può prendere il suo posto: spuntano due nomi

Gossip TV

La prima puntata dei live di X Factor è prevista per il 26 ottobre prossimo e viste le condizioni di salute di Fedez, ancora ricoverato al FatebeneFratelli, si aprano nuovi scenari sul talent show.

Dopo i Bootcamp e gli Home Visit già registrate, dal 26 ottobre prossimo cominciano i live di X Factor. In vista delle condizioni di salute di Fedez, ricoverato da giovedì scorso FatebeneFratelli in seguito prima ad due ulcere con conseguente emorragia interna e poi ad un nuovo intervento di trasfusione nella serata di domenica, si aprono degli ipotetici scenari per il talent show di Sky. E l’interrogativo per tutti il è seguente: Fedez si sarà già ripreso per quella data?

X Factor: Fedez ci sarà? I nomi che potrebbero sostituirlo

L'ultimo aggiornamento sulle sue condizioni di salute sono state diramate dall'agenzia dell'Ansa nel corso della giornata di ieri.

"Le condizioni di Fedez sono in miglioramento ma la situazione resta delicata" ha riportato l'agenzia - Il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero - si legge sul portale - questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria. Fedez è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana"

Oggi, il cantante è "costantemente monitorato con il controllo dell’emocromo e sta cominciando a riprendersi" . Il 34enne milanese resta naturalmente ricoverato e avrà bisogno di assoluto riposo. Mi prospetta quindi l'incertezza sulla presenza di Fedez per i live di X Factor in onda il 26 ottobre. Nelle ultime ore, sono circolati i nomi di due cantanti che potrebbe sostituirlo: J-Ax, già giudice di un talent e amico di Fedez e chi parla di Annalisa. Al momento, non ci sono conferme o smentite da parte della produzione su un'ipotetica sostituzione del cantante nella giura.

Ecco quanto riferisce il Messaggero:

Il rapper potrebbe essere presente in collegamento, soluzione usata tante volte nel talent concorrente, Amici, negli anni passati quando uno dei professori era affetto da Covid. Il collegamento potrebbe avvenire direttamente dall’ospedale o nelle migliori ipotesi, da casa, se le condizioni del giudice del talent dovessero migliorare. Fedez potrebbe essere sostituito nel talent dal suo collega e amico J-Ax con cui ultimamente i rapporti si sono appianati, come dimostra anche la hit estiva “Disco Paradise”. Un’altra opzione papabile potrebbe essere l’altra voce di “Disco Paradise”, Annalisa, che fa parte della stessa agenzia di Fedez ed è in cima alle classifiche musicali ormai da mesi”.