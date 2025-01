Fedez si sfoga su Instagram: tira in ballo Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli

Gossip TV

Fedez, in vacanza a St Barth, si sfoga su Instagram prima di Capodanno e tira in ballo Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa ha detto il rapper.

Fedez era trascorrendo le festività a St Barth, dal momento che i figli Leone e Vittoria sono rimasti con la madre per il Natale e il Capodanno. Il rapper, tra un video del mare cristallino e una serata con gli amici, ha voluto condividere un pensiero sul nuovo anno, tirando in ballo l’ex moglie Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli. Ecco cosa ha detto.

Fedez a St Barth, Chiara Ferragni con i figli

Le separazioni, si sa, sono sempre difficili ma lo sono ancora di più quando si è un volto noto dello showbitz e si hanno tutti i riflettori puntati contro. Lo sa bene Fedez che, dopo lo scoppio dello scandalo Balocco, ha messo fine al matrimonio con Chiara Ferragni infrangendo tutti i sogni dei fan dell’ex golden couple di Instagram. Non è stato un anno facile per il rapper milanese, preso d’assalto dal gossip dal quale si è dovuto difendere in più occasioni, poi il dissing con Tony Effe che ha portato a galla anche i suoi sentimenti per l’ex moglie e per la loro rottura, decisamente burrascosa. Le festività natalizie hanno decisamente accentuato il cattivo rapporto che si è creato con la bionda influencer, che ha deciso di tenere con sé i figli Leone e Vittoria per Natale e Capodanno. Fedez è così volato a St Barth per un Natale alternativo insieme agli amici, scegliendo una villa di lusso con una splendida vista sul mare dei Caraibi, che costa circa 30mila euro a notte.

Poco prima di festeggiare la mezzanotte con il suo affiatato gruppo, salutando così questo difficile 2024, Fedez ha voluto prendersi un momento per parlare ai fan con una riflessione particolare nelle Instagram Stories che non è passata inosservata. Mentre Chiara trova un accordo con il Codacons, evitando così il processo per truffa aggravata per il pandoro Balocco e la pubblicità ingannevole, Fedez si sfoga così.

Fedez tira in ballo Chiara Ferragni e Selvaggia Lucarelli

Per non pensare alla malinconia del trascorrere per la prima volta il Natale da separato, lontano dai figli Leone e Vittoria, Fedez ha deciso di organizzare un viaggio dell’ultimo minuto a St Barth, dopo essere apparso sul palco di Sarà Sanremo per presentare la canzone che porterà nella nuova edizione del Festival di Sanremo a febbraio 2025. Qui, a poche ore dal Capodanno, Fedez ha voluto fare una riflessione che non è passata inosservata:

“Allora ragazzi: 2022 cancro al pancreas, 2023 problemi con gli psicofarmaci e 2024 un fantastico divorzio. Io non so che cosa mi aspetterà nel 2025 ma so che c’è una sola certezza nella mia vita, che Selvaggia Lucarelli sarà sempre al mio fianco”.

Insomma, con una sola considerazione, Fedez è tornato al centro del gossip citando la sua ex moglie e poi l’eterna rivale, Selvaggia Lucarelli. Ma come hanno risposto loro? La giornalista non ha replicato, si mormora sia ora presa dalla possibilità di partecipare al Sanremo di Carlo Conti, mentre Chiara si è concentrata sulla sua vacanza in montagna, rivelando di essersi rotta il mignolo del piede durante le attività in alta quota. Cosa ne pensate delle parole del rapper?