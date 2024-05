Fedez sbotta infastidito dopo una battuta su Chiara Ferragni a Pomeriggio 5!

Gossip TV

Intervistato da un inviato di Pomeriggio 5, Fedez non ha gradito molto una battuta sull'ex moglie Chiara Ferragni...Ecco come ha reagito.

Nonostante siano trascorsi mesi dall'annuncio della crisi dei Ferragnez, sembra che per Fedez sentir anche solo nominare l'ex moglie Chiara Ferragni sia alquanto fastidioso. Il rapper, infatti, ha sbottato infastidito a una battuta di un inviato di Pomeriggio 5 sulla situazione con l'influencer.

Fedez sbotta infastidito a una battuta di un inviato di Pomeriggio 5

Il rapporto tra Fedez e gli inviati di Pomeriggio 5 non è sempre stato dei più idilliaci: nei primi mesi in cui si vociferava di una crisi tra il Fedez e Chiara Ferragni, infatti, i giornalisti del talk show pomeridiano avevano tentato più volte di intercettarli al di fuori della loro abitazione e chiedere un chiarimento sui rumors che circolavano su di loro. In più di un'occasione, Fedez li aveva incontrati e tra loro erano volate scintille e il rapper si era poi lamentato sui social del comportamento della stampa italiana, più interessata alla sua crisi matrimoniale con Chiara Ferragni che ad altro.

Intano, mentre i Ferragnez si godono la loro nuova vita da single, con Fedez pizzicato con una bionda influencer e Chiara Ferragni a Miami a scatenarsi in discoteca, un inviato di Pomeriggio 5 ha incontrato il rapper e durante uno scambio di battute si è lasciato scappare un'infelice battuta sull'influencer che ha fatto sbottare Fedez.

Il rapper è a Roma per occuparsi del processo contro il Codacons ed è stato all'uscita del tribunale che l'inviato di Pomeriggio 5 l'ha raggiunto per chiedergli un commento sulla vicenda e sugli ultimi rumors sul suo conto:

"Vieni cone me quando vado a fare serata, ci divertiamo, è tutto tranquillo e sereno"

Tuttavia, l'ironia del rapper è sfumata dopo qualche altro scambio di battute con l'inviato: quando quest'ultimo ha suggerito al rapper se fosse vera l'ipotesi che il presidente del Codacons, Carlo Rienzi, avesse intenzione di far pace con lui, Fedez ha risposto: "Rienzi, quando vuoi, ti limono come Rosa Chemical". Ma al giornalista è sfuggita una battuta che ha fatto sbottare Fedez: "Ah, pensavo dicessi come Chiara Ferragni!".

Fedez a queste parole ha interrotto ogni tentativo di dialogo e si è allontanato con un secco:

"Ma perché fai così? Eri partito bene, sei finito male..."