Fedez sbarca su OnlyFans e arriva una nuova frecciatina di Chiara Ferragni

Fedez e il nuovo profilo su OnlyFans

Con un post su Instagram, Federico ha sfoggiato un costume da culturista in pose da macho, scherzando sia sugli utenti di OnlyFans sia sui suoi critici. Successivamente, ha rivelato i suoi veri piani. Contrariamente a quanto molti avevano ipotizzato, non ci saranno post "provocatori", ma contenuti esclusivi legati alla sua musica. Infatti, negli Stati Uniti, dove è nata la piattaforma, gli artisti la utilizzano per offrire ai fan più generosi contenuti speciali e inediti. Fedez ha spiegato che condividerà momenti dietro le quinte della sua vita artistica, video divertenti in studio o durante i tour. Insomma, ecco cosa farà il rapper milanese, come ha annunciato sul suo profilo.

"Allarme è arrivato questo bel ragazzone su OnlyFans - ha scritto il rapper su Instagram taggando l'account di OnlyFans- Petto peloso da far sognare, i suoi addominali per farvi grattugiare il grana, possenti braccia per abbracciare chi si scandalizza appena sente la parola OnlyFans E invece no! userò questo canale come fanno un sacco di persone e artisti nel mondo per farci due risate e per contenuti esclusivi, quindi niente post strappamutande"

Chiara Ferragni e la nuova stoccatina

Dall'altro canto, Chiara Ferragni, reduce dal matrimonio nell'incantevole isola di Vulcano di Diletta Leotta che è convolata a nozze con il bel portiere tedesco Loris Karius, ha lanciato l'ennesima e palese frecciatina al suo (ex) marito. Su Tittok, la nota influencer digitale ha condiviso un video con una bella stoccatina nei confronti degli uomini che cambiano idea si direbbe con grande facilità.