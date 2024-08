Fedez posta una serie di foto di ragazze provocanti insieme al cane Silvio: è polemica

Gossip TV

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez sembra aver trovato un modo discutibile per voltare pagina, immergendosi in un turbinio di flirt e di parole e foto di dubbio gusto.

Fedez travolto dalle critiche per il suo ultimo post

Il rapper non ha perso tempo e, anzi, sembra aver abbracciato con entusiasmo una vita da single piuttosto movimentata. Negli ultimi mesi, Fedez è stato avvistato con un'impressionante serie di ragazze diverse, con le quali avrebbe avuto dei flirt brevi e, a quanto pare, poco significativi. La prima a finire sotto i riflettori del web è stata Ludovica Di Gresy ma non è durata a lungo. Subito dopo, è spuntato il nome di Garance Authiè, giovane modella francese con la quale Fedez è stato visto in più occasioni. Ma anche questo flirt è finito presto. È stata poi la volta di Sveva Magatti, un'altra giovane donna che ha incrociato la strada di Fedez per un breve periodo. Come se non bastasse, il rapper è stato immortalato in discoteca, avvinghiato a una misteriosa bionda di cui, al momento, non si conosce l'identità. Questo episodio ha scatenato una nuova ondata di gossip e speculazioni, alimentando ulteriormente le chiacchiere sulla sua vita sentimentale turbolenta.

Ma la lista delle nuove fiamme di Fedez non finisce qui. Nell'ultima settimana, il cantante è stato visto trascorrere del tempo con la modella di OnlyFans Giulia Ottorini, in un incontro che ha subito catturato l'attenzione dei media. Neanche il tempo di metabolizzare questa nuova frequentazione, ed ecco che Fedez viene avvistato mentre si scambia un bacio appassionato con Luna Shirin Rasia, l'ex fidanzata del compianto Michele Merlo. Questo ultimo episodio ha acceso nuove polemiche, con molti che si chiedono se Fedez stia semplicemente cercando di riempire il vuoto lasciato dalla fine del suo matrimonio o se stia volutamente cercando di mantenere alta l'attenzione su di sé, anche a costo di compromettere la sua immagine.

Proprio a questo proposito, l'ultimo post di Fedez sul suo seguitissimo profilo Instagram ha generato molte critiche. Il rapper ha immortalato il suo cane Silvio in compagnia di una serie di ragazze intente a coccolare il suo inseparabile nuovo amico a quattro zampe. “Più conosco le persone, più amo il mio cane” ha scritto scherzando l'ex marito di Chiara Ferragni ma i tanti commenti non hanno apprezzato di certo l'ironia degli scatti. In molti, infatti lo hanno criticato, ritenendo il pessimo gusto e ribandendo che lui, al contro dell'ex moglie, continua a comportarsi in maniera immatura e frivola.

"Solo a me mettono tristezza queste foto?" si legge tra i tanti commenti che hanno fatto il pieno di like. E ancora: "Chiara ti chiedo scusa io da parte sua". "Un comportamento molto Triste da un uomo poco maturo", "Intanto la tua ex si e’ presa un Silvio che e’ un Uomo e non uno che dovrebbe esserlo , ma si finge ancora un ragazzino" e via dicendo. Nel mentre, Fedez sembra voler davvero vivere un momenti spensieratezza, dovuti anche ai suoi recenti problemi di salute e a tutte le vicende che lo hanno convolto, dalla separazione con Chiara alla lite con Cristiano Iovino.