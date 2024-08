Fedez paparazzato insieme all'ex di Michele Merlo, la reazione del papà del cantante: "Non accetto nessun accostamento"

Gossip TV

Flirt in corso tra Fedez e l'ex fidanzata di Michele Merlo, Luna Shirin Rasia: sui social arriva la dura reazione del papà dell'ex allievo della 16esima edizione di Amici.

Fedez continua a stare al centro del gossip per i suoi flirt estivi. Il rapper milanese è stato recentemente paparazzato in compagnia della modella Luna Shirin Rasia, nota per essere stata la fidanzata di Michele Merlo. Paparazzata che ha provocato la dura reazione dal papà del cantante sui social.

Il papà di Michele Merlo contro Fedez

Continua la bollente estate per Fedez, che è stato paparazzato da Chi insieme a Luna Shirin Rasia, modella italo-venezuelana ed ex fidanzata di Michele Merlo. "Fedez in vacanza con gli amici in Costa Smeralda amoreggia con Luna Shirin Rasia, 23 anni, la terza fiamma con cui viene sorpreso dopo la separazione da Chiara Ferragni. Luna, una ragazza bolognese, di mamma venezuelana, ha studiato Economia, poi, dopo la morte del fidanzato, ha trascorso qualche anno a Fuerteventura, alle Canarie, e quindi è tornata in Italia" si legge sul noto settimanale.

Il flirt tra Fedez e Luna Shirin Rasia non è passato inosservato ai fan di Amici, ma soprattutto al padre del cantante, che si è lasciato andare a un duro sfogo sui social in ha espresso duramente il suo parere sul gossip del momento. Ad aver infastidito il signor Domenico è stato l'accostamento fatto tra il rapper e suo figlio:

Leggi anche Carolyn Smith punge Selvaggia Lucarelli

Michele era un cantante, Michele suonava, scriveva, cantava e recitava. Michele era un ARTISTA, Michele era onesto, leale e buono. Michele era romantico, ma soprattutto Michele è stato un grande UOMO. Non accetto nessun accostamento con questo pseudo omino imbrattato e senza pa**e. Ognuno è libero di farne ciò che vuole della propria vita. Buona vita o buon Gossip, ma lasciate fuori Michele che di questo individuo non ha mai condiviso nulla, nemmeno la crema per i piedi.

La prematura scomparsa di Michele Merlo

Michele Merlo è morto nell’estate del 2021 a causa di un’emorragia cerebrale dovuta ad una leucemia fulminante. Il cantante aveva solo 28 anni ed era felicemente fidanzato con la modella Luna Shirin Rasia. Il giovane, in arte Mike Bird, aveva partecipato alla 16esima edizione di Amici raggiungendo una discreta popolarità. La sua prematura scomparsa, dunque, ha sconvolto tutto il pubblico del talent show di Maria De Filippi, che lo seguiva e supportava con grande affetto.