Fedez paparazzato con una nuova ragazza, ex tronista di Uomini e Donne lo gela: "E' in calore"

Il rapper milanese Fedez, dopo la giovane modella francese Garance Authié, è stato avvistato con una nuova misteriosa ragazza e il settimanale Chi li ha immortalati in atteggiamenti intimi.

Chi Magazine ha svelato un nuovo scoop riguardante l'ex marito di Chiara Ferragni. Fedez è stato infatti immortalato in atteggiamenti intimi con una "brunetta misteriosa" in Puglia e il il settimanale riferisce che il rapper milanese sembra aver già archiviato la storia con la modella francese Garance Authié che sembra già un capitolo chiuso.

Fedez, scoop Chi con una nuova misteriosa ragazza, l'ex tronista Ramona Amodeo: "Che brutto vedere che un uomo che si lascia sta così in calore"

Le immagini ritraggono il rapper in atteggiamenti molto intimi con la donna, confermando così non solo la breve e chiacchierata liaison con la giovane modella sia già finita ma anche che Federico Lucia appare ormai particolarmente desideroso di vivere la sua nuova condizione di single in maniera leggera e senza complicazioni di nessun tipo. Per qualcuno infatti, quella che sta attraversando il rapper è una sorta di "seconda adolescenza" e il che implica, evidentemente la voglia di avere relazioni non impegnative. L'ex compagno di Chiara Ferragni è impegnato nel tour promozionale del singolo Sexy Shop realizzato con Emis Killa e in occasione di una tappa a Battiti Live, è stato immortalato con la nuova fiamma in una masseria in Puglia.

"In un periodo di tormentoni la sfida è fra Sesso e samba, di Tony Effe e Gaia, e Sexy Shop, di Fedez e Emis Killa. I due rapper stanno girando la Puglia, hanno partecipato a una serata di Rds e a Battiti Live per lanciare il loro duetto, e poi si sono rilassati nel nuovo tempio del benessere, la masseria. E qui entra in gioco la nuova fiamma di Fedez. Una ragazza giovane, come la ventenne Garance, che ha trascorso il weekend con lui: hanno pranzato insieme e nelle acque calme della piscina si sono avvicinati."

La notizia è stata divulgata anche attraverso l'account Instagram della rivista Chi, dove numerosi utenti hanno espresso giudizi negativi sul comportamento del rapper. Tra i commenti più severi si distingue quello dell'ex tronista Ramona Amodeo, che ha manifestato la sua delusione nei confronti di Fedez:

"Che brutto vedere che un uomo che si lascia sta così in calore… Che delusione, sapete qual è la vera perversione? Essere monogami, restare fedeli e nonostante le difficoltà restare uniti e insieme."