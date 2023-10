Fedez ospite a Che tempo che fa, la malattia e la replica alla Lucarelli che lo ha definito un narcisista patologico

Gossip TV

Il rapper milanese si è raccontato in una lunga intervista nel salotto di Fabio Fazio.

Fedez, è stato ieri ospite di una nuova puntata di Che Tempo Che Fa, il programma in onda su Nove condotto da Fabio Fazio. Il rapper si è raccontato in una lunga intervista in cui ha affrontato molti temi importanti.

Fedez: "Molte persone mi hanno accusato di essere un pornografo del dolore"

Dopo il suo recente ricovero d'urgenza al Fatebenefratelli di Milano in seguito per un'emorragia causata da due ulcere intestinali per cui è stato sottoposto a più di un intervento, il rapper milanese ha dichiarato:

"La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo, di quanto una ferita abbia bisogno di tempo per essere curata. Mi ha fatto capire tantissimo l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia una emergenza concreta. Dopo l’ultimo episodio, la paura è tornata abbastanza, non mi aspettavo in così poco tempo di rischiare la vita nuovamente, un po' ci pensi, è inevitabile."

"Quando ho scoperto di avere un tumore al pancreas, ho cercato delle esperienze umane e l’unica intervista che trovai era la sua. Ho avuto la grande fortuna di avere delle conoscenze in comune, così prima di essere ricoverato siamo stati al telefono delle ore. È incredibile come una persona, che sta vivendo un dramma, si sia ritagliato del tempo per dare conforto a una che non conosceva minimamente. E questo la dice lunga su chi fosse Gianluca Vialli. Lo vedo e mi viene da piangere, non l’ho neanche mai visto di persona. Mi piacerebbe dire che la malattia mi ha fatto diventare una persona migliore, ma la verità è che non è così. Ho avuto altri problemi legati alla laute mentale, non sono ancora migliorato come persona ma ci sto lavorando."

Il marito di Chiara Ferragni ha replicato anche a Selvaggia Lucarelli che ha parlato di lui definendolo un "narcisista patologico":

"All’epoca una giornalista che oggi non è più giornalista mi ha additato come narcisista patologico, dandomi una diagnosi a tutti gli effetti, come se fosse un medico, ma usando questa dicitura come sinonimo di pezzo di m3rda. Una persona che dovrebbe avere dimestichezza con le parole usa invece una patologia per fare diagnosi ad cazzum. Molte persone mi hanno accusato di essere un pornografo del dolore. Io non sono di questo avviso, poi ognuno ha la sua sensibilità. Io sono convinto che, nel momento in cui ho vissuto una problematica, per me riprendermi era una forma di distrazione "

Fedez ha poi parlato della salute mentale, facendo un appello alle istituzioni:

"Ad Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera, ho raccontato la mia esperienza con gli antidepressivi e gli psicofarmaci. Questo non è solo un problema mio. I dati Istat dicono che in Italia gli adolescenti che soffrono di disturbi mentali sono 2 milioni. Il governo lo sa, ma nessuno ne parla. Voglio dire una cosa. Questo nuovo governo ha tagliato il bonus psicologo, che già prima era insufficiente. Da 25 milioni di euro, si è passati a 5. Meloni, non tagliate i fondi. Con la mia fondazione vorrei aprire un centro di aggregazione per i giovani e dare supporto gratuito. E' un’emergenza di cui nessuno con potere decisionale in Italia ne parla”