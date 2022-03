Fedez lascia l'ospedale dopo l'operazione al pancreas: "Tornare a casa è tornare a vivere"

Gossip TV

A distanza di una settimana dall'operazione al pancreas, Fedez torna a casa dalla sua famiglia: "Tornare a casa è tornare a vivere".

A distanza di una settimana dall'operazione per un tumore endocrino al pancreas, Fedez ha lasciato l'ospedale. Stando a quanto riportato da La Repubblica, il noto rapper milanese solo pochi minuti fa è uscito dal San Raffaele di Milano, ha salutato i giornalisti ed è salito su una macchina per tornare finalmente a casa dalla sua famiglia.

Fedez torna a casa dopo l'operazione

Il peggio sembrerebbe passato per Fedez! Dopo tanti notti insonni e videochiamate a distanza con la sua famiglia, il noto e amato rapper milanese è tornato a casa. Ricordiamo che Federico era stato ricoverato lo scorso 22 marzo per un delicato intervento per l'asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas. Una degenza che non ha mai affrontato da solo: al suo fianco, infatti, c'è sempre stata e c'è la moglie Chiara Ferragni.

Fedez alle 12 e 19 ha lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato dal 22 marzo per un delicato intervento per l'asportazione di un tumore neuroendocrino al pancreas, ha salutato i giornalisti con un cenno della mano, è salito su una Bmw nera, e poi è partito. Ed è tornato a casa dalla sua famiglia. Si legge su Repubblica

Fedez, quindi, ha lasciato finalmente l'ospedale mano nella mano con la sua amata Chiara. A parlare della grave malattia che ha colpito Fedez, era stato proprio Massimo Falconi, primario di Chirurgia del pancreas al San Raffaele che ha operato il cantante:

I tumori neuroendocrini del pancreas sono una minoranza. Ma hanno una prognosi diversa, generalmente migliore. Il messaggio da dare è che si tratta di un tipo di tumore che, rispetto all'adenocarcinoma pancreatico, ha fortunatamente maggiori possibilità di cura". Sempre il medico aveva spiegato i tipi di terapia previsti per questo caso: "I Net sono stati i precursori della target therapy, le terapie oncologiche 'personalizzatè a bersaglio molecolare. Il motivo è che questo tipo di tumore produce un recettore ormonale che dal punto di vista terapico è come se fosse la serratura di una porta: inserendo la giusta chiave, siamo in grado di regolare la crescita delle cellule tumorali, rallentandola o arrestandola.