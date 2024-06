Fedez, la mamma Annamaria tuona sui social: "La sindrome del papavero alto è il disagio per il successo degli altri"

Gossip TV

Mentre Fedez ha fatto ritorno a Milano dopo aver trascorso alcuni giorni insieme alla sua nuova fiamma Garance Authié, la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi si toglie l'ennesimo sassolino dalle scarpe.

Mentre Fedez ha fatto ritorno a Milano dopo aver trascorso alcuni giorni insieme alla sua nuova fiamma Garance Authié, la madre del rapper, Annamaria Berrinzaghi si toglie l'ennesimo sassolino dalle scarpe.

La madre di Fedez si scatena contro gli invidiosi

La donna, originaria di Genova si occupa anche delle questioni professionali del figlio e da anni è la sua manager. Di recente sembra che la signora Annamaria conosciuta anche con il soprannome "Tatiana" avesse espresso il suo dissenso contro Francesco Fachinetti colpevole di aver lanciato una frecciatina a Fedez, oggi, la madre di Federico si è tolta l'ennesimo sassolino della scarpe ma il destinatario della sua frecciatina social non è ancora emerso.

"Quando assistiamo al successo degli altri può capitare di sentirci invidiosi, frustrati o insoddisfatti verso la nostra stessa vita. La chiamano “sindrome del papavero alto” ed è una condizione di particolare disagio dovuta all’invidia del successo altrui.

Queste la parole dalla madre di Fedez che qualche giorno fa, ha lanciato una stoccatina social a Facchinetti. Selvaggia Lucarelli ha condiviso un filmato che mostrava un pranzo tra il suo manager, Niccolò Vecchiotti, e Francesco Facchinetti, socio della NewCo, un'agenzia di talenti concorrente della Doom, gestita da Fedez. Nel video, si vede Facchinetti fare una battuta sul libro di Selvaggia Lucarelli dedicato ai Ferragnez: "Selvaggia, ora farai un libro anche su di noi?". Questa battuta non sarebbe stata apprezzata dalla Berrinzaghi, che ha risposto con fermezza: "Fatti i cazzi tuoi che campi 100 anni. Cit. Facchinetti".

Di recente, il rapper milanese ha annunciato che presto lancerà un canale OnlyFans, in collaborazione con la divisione americana della piattaforma, nota soprattutto per i contenuti privati per adulti. "Ho deciso di aprire un OnlyFans e volevo dirtelo prima a te, so quanto tieni a queste cose. Lo dico prima a te che ai miei genitori", ha rivelato a Giuseppe Cruciani in una serie di messaggi vocali inviati a La Zanzara. "È divertente, tutti mi consigliano di ripulire la mia immagine e io invece apro un canale OnlyFans".