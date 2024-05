Fedez: il nuovo singolo nuovo singolo con Emis Killa, il testo e le frecciatine a Chiara Ferragni

Gossip TV

E' uscita a mezzanotte l'ultima hit del rapper milanese "Sexy shop" con Emis Killa. I palesi riferimenti alla Ferragni nel nuovo brano di Fedez.

Fedez è tornato alla ribalta con il suo nuovo singolo "Sexy Shop", un brano che non manca di riferimenti alla sua ex moglie, l'influencer Chiara Ferragni.

Il nuovo brano di Fedez, "Sexy Shop": "Per ogni tua amica assetata di fama. Eri acqua sorgiva Mani di fata, io ti ho sforata, tu sei sfiorita."

La canzone, frutto di una collaborazione con Emis Killa e prodotta da Anyma, narra una storia d'amore intensa e turbolenta, ricca di attrazione e disillusione. Nei versi della canzone, si percepisce un chiaro rimando alla relazione con la Ferragni: "È una vita in salita, una storia infinita. Che poi è finita, ho male alle dita. Perché farci del male, è una fede nuziale Con il foro d'uscita. Per ogni tua amica assetata di fama. Eri acqua sorgiva

Mani di fata, io ti ho sforata, tu sei sfiorita."

In un'intervista rilasciata a La Stampa poche ore prima del lancio del singolo, Fedez ha confermato che "Sexy Shop" è stato scritto pensando alla sua storia con Chiara Ferragni. Ha sottolineato di aver cercato di esprimere rispetto nei confronti della sua ex moglie, dicendo: "Credo di aver scritto le barre più educate e precise che si potessero fare rispetto al rapporto fra me e Chiara. Nei suoi confronti voglio esprimere solo e unicamente rispetto perché non ho nulla da dire ed è giusto così. Non ho certo intenzione di buttare me*da sulla madre dei miei figli, Leone e Vittoria. Lo stesso non vale per chi le è stato attorno. Su di loro non ho pietà e non avrò nessuna pietà."

La canzone ha subito catturato l'attenzione dei fan e dei media, non solo per i suoi testi ma anche per la tempistica delle reazioni sui social. A pochi minuti dall'uscita del brano, la presunta nuova fidanzata di Fedez, la modella francese Garance Authié, ha pubblicato un video su TikTok utilizzando un suono tratto dalla canzone del rapper. Fedez, dal suo canto, ha condiviso uno screenshot del video di Garance in una Instagram story, alimentando ulteriormente le speculazioni sulla loro relazione. Il ritorno musicale di Fedez con "Sexy Shop" segna un momento significativo nella sua carriera, intrecciando la sua vita personale con la sua arte. La canzone ha già riscosso un notevole successo, posizionandosi ai vertici delle classifiche streaming, e promette di diventare un nuovo hit nella discografia del rapper milanese.