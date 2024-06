Fedez e Taylor Mega, flirt di una notte scoperto da Chiara Ferragni: la reazione dell'influencer

Gossip TV

Si mormora che Fedez e Taylor Mega abbiano passato una notte insieme, indispettendo Chiara Ferragni: si deve a questo la vicinanza tra l'influencer e Tony Effe? Ecco il gossip bomba.

Per questo gossip c’è bisogno di sedersi, seguire e prendere carta e penna. Fedez e Taylor Mega, si mormora, abbiano avuto un incontro focoso durato una notte, scoperto da Chiara Ferragni che non l’ha presa benissimo. L’influencer si vendica trascorrendo del tempo con Tony Effe? Lui, rapper romano ed ex della Mega, lascia che Chiara dissemini indizi sui social, poi toglie il segui a Fedez. Ecco nel dettaglio cosa è successo.

Fedez e Taylor Mega, notte di passione insieme?

Da quando è tornato single Fedez è il re indiscusso della cronaca rosa d’Italia con i suoi flirt, presunti o tali, che piovono a cascata un giorno sì e l’altro pure. Il rapper milanese, dopo aver cacciato di casa Garance Authiè che avrebbe tirato troppo la corda durante la loro conoscenza, è finito nuovamente al centro dei gossip a causa dell’indiscrezione lanciata da Diva e Donna, che confermano quello che Dandolo scrisse poche settimane fa, ovvero di un’intesa particolare tra Fedez e Taylor Mega. Secondo la ricostruzione del settimanale, l’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe trascorso una notte di fuoco con la ricca influencer, parlandone poi con amici e conoscenti, al punto che la voce sarebbe arrivata anche all’ex moglie.

Chiara avrebbe preso malissimo questa notizia, e sarà proprio per questo che l’imprenditrice digitale più famosa del Bel Paese ha iniziato ad intrecciare un’amicizia particolare con Tony Effe? Il rapper romano è lo storico ex della Mega, e poche ore dopo lo scoop ha deciso di declinare l’offerta di collaborazione con Fedez, per poi togliere anche il segui su Instagram.

Chiara si vendica di Fedez con Tony Effe: flirt in corso?

Insomma, Fedez e Taylor Mega insieme potrebbero aver innescato un incredibile quanto piccante effetto domino, coinvolgendo Chiara Ferragni e Tony Effe. Avendo scoperto il flirt tra i due, Chiara si sarebbe avvicinata al rapper romano, tanto che i due sono stati pizzicati insieme a cena qualche giorno dopo e si mormora abbiamo passato anche qualche giorno insieme a Napoli. Tony Effe ha escluso Fedez dal suo giro musicale ma anche dai suoi social, nel frattempo la sua storica ex ha tuonato nelle Ig Stories contro Ferragni con una frecciatina assolutamente poco velata. Che Chiara voglia vendicarsi del torto subito con una breve liaison con il rivale del suo ex marito? Tutti gli indizi confermano questa ipotesi.