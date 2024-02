Fedez e Chiara Ferragni: svelati i motivi della rottura

Gossip TV

Dopo lo scoop di Dagospia, confermato da Il Corriere della Sera, il portale di Roberto D'Agostino ha aggiunto altri dettagli sulla rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. A mettere la parola fine al loro matrimonio, dopo una serie di eventi non certi facili come la nota disputa tra i due coniugi avvenuta al Festival di Sanremo l'anno scorso, sarebbe stata la puntata di Mucchio Selvaggio in cui il rapper ha ospitato Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio.

In quell'occasione, Fedez, ha lanciato accuse a Selvaggia Lucarelli (da sempre acerrima nemica dei Ferragnez) sentendosi rispondere dal giornalista che il suo accanimento verso la Lucarelli sarebbe motivato dal fatto che quest'ultima abbia "trasformato sua moglie in Wanna Marchi". Un'accusa che il rapper ha incassato senza schierarsi da parte della moglie.

Ecco quanto riportato sul portale di Dagospia:

"La goccia che ha fatto traboccare il vasino tra Fedez e Chiara Ferragni è stata l’ospitata di Travaglio al podcast Muschio Selvaggio. L’influencer ha sbroccato perché Fedez non ha tagliato la frase “ce l’hai con la Lucarelli solo perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi“. Frase pronunciata dal direttore de Il Fatto Quotidiano. Il rapper, di fronte a Marcolino, invece che difendere la sua signora ferita nell’orgoglio, abbozza e pronuncia un serafico “ok, se vuoi ti rispondo“. E la Ferragni deve avergli risposto: “Ok, ma ora te ne vai…"

Intanto, nelle ultime ore, è giunta la conferma che Fabio Fazio ospiterà Chiara Ferragni nella sua trasmissione Che Tempo Che Fa, nella serata di domenica 3 marzo. Un'ospitata attesissima in cui l'influencer farà sicuramente chiarezza sulle numerose vicende che l'hanno coinvolta di recente.