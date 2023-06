Fedez, dopo le critiche sul tatuaggio di Vittoria parla il tatuatore: "Ecco come è andata!" [VIDEO]

Gossip TV

Fedez aveva mostrato il suo nuovo tatuaggio: un'immagine della figlia Vittoria. Sfortunatamente, sul web si erano scatenate le critiche, al punto che è intervenuto il tatuatore. Ecco cosa ha detto

Pochi giorni fa, Fedez aveva mostrato ai fan il nuovo tatuaggio realizzato in onore della secondogenita, la piccola Vittoria Lucia Ferragni. Purtroppo, la realizzazione del tattoo aveva lasciato perplessi i fan e sul web si erano scatenati i commenti degli haters.

Fedez, a difendere il tattoo ci pensa il tatuatore: "Ecco come è andata"

Il tatuaggio in questione era la riproduzione di una fotografia della piccola Vittoria, in cui la bambina era raffigurata con il broncio e sul punto di piangere. Quello che voleva essere un piccolo omaggio e gesto d'amore verso la sua secondogenita è diventato occasione di insulti da parte di haters e leoni da tastiera che, quando hanno visto il risultato finale, ne hanno dette di tutti i colori. Come spesso accade, dagli insulti al tattoo si è passato a offendere la piccola e a quel punto il tatuatore responsabile del progetto ha deciso di pubblicare un video su TikTok per difendere la sua creazione e anche per far cessare queste inutili polemiche.

A realizzare il tatuaggio della piccola Vittoria per Fedez è stato il tatuatore Gabriele Anakin: con un nutrito seguito sui social, il ragazzo è intervenuto e ha raccontato la vicenda, svelando anche i retroscena per cui il tattoo sembrasse poco riuscito:

"Ciao a tutti, per chi non mi conoscesse io sono Gabriele Anakin, colui che ha osato tatuare Vittoria brutta a Fedez, al povero Fedez. La foto di quel tatuaggio è orribile, è vero, fa schifo, quindi, mi becco tutti gli insulti e alzo le mani, ma vi posso assicurare che non era così brutto. Rimpiango di aver airdroppato la foto di quel tatuaggio a Federico. La foto è stata scattata finito il tatuaggio, che appena fatto è gonfio e rosso. Andavamo di fretta, Fedez dopo aveva il concerto a Piazza del Popolo, quindi, abbiamo fatto la foto di fretta e lui l'ha condivisa. Sono dispiaciuto non tanto per la m**** che mi sono preso, ma perché sono consapevole che il tatuaggio è bello."