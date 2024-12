Fedez: dopo l'apparizione preoccupante a Sarà Sanremo, interviene la madre

Gossip TV

Fedez, nell'appuntamento di ieri con Sarà Sanremo, è apparso visibilmente confuso e disorientato, suscitando la preoccupazioni dei fan.

Nel corso della puntata di Sarà Sanremo, andata in onda ieri sera su Rai1, Carlo Conti ha presentato al pubblico i 30 artisti che si esibiranno sul palco dell'Ariston nel prossimo Festival di Sanremo, annunciando i titoli dei brani che porteranno in gara. Tra i cantanti presenti non è mancata l’attenzione per Tony Effe, al centro di accese polemiche per la recente esclusione dal Concerto di Capodanno al Circo Massimo di Roma. Tuttavia, il momento che ha catturato maggiormente l'attenzione degli spettatori è stato l'arrivo di Fedez, chiamato sul palco da Conti verso la fine della serata.

"Non è successo niente di grave, più di questo non voglio dire" parla la madre di Fedez

L’entrata di Fedez, sempre molto attesa, ha sollevato non poche preoccupazioni. Il rapper è apparso visibilmente confuso e disorientato, un atteggiamento che non è sfuggito né ai presenti in studio né ai telespettatori da casa. I social media si sono immediatamente accesi di commenti, con molti utenti che si sono chiesti se l’artista stesse bene o se fosse successo qualcosa di particolare poco prima della sua esibizione.

A rendere ancora più evidente il clima di stranezza intorno alla sua partecipazione è stata la gestione della comunicazione ufficiale da parte del profilo social di Sanremo. La “card” di presentazione di Fedez, pubblicata in ritardo rispetto a quella degli altri artisti, mostrava una vecchia fotografia, in netto contrasto con le immagini scattate nel backstage di Sarà Sanremo che hanno accompagnato i post dedicati agli altri partecipanti.

Quando è arrivato il momento di parlare del suo brano, Fedez ha scelto parole particolarmente intime e cariche di significato. “ Porto una canzone d’amore dedicata a una donna, ma quella donna è impersonificata nella depressione,” ha spiegato, lasciando intuire il tono introspettivo e personale del suo pezzo. Un’affermazione che ha inevitabilmente suscitato emozioni contrastanti tra il pubblico, colpito dalla fragilità mostrata dal rapper.

L’episodio ha inevitabilmente scatenato un’ondata di commenti sui social, tra chi si è detto preoccupato per il rapper e chi ha ipotizzato che dietro il suo atteggiamento ci fossero le difficoltà personali di cui Fedez ha parlato pubblicamente negli ultimi mesi.

Dopo l’apparizione del rapper a Sarà Sanremo, è intervenuta la madre dell’artista, Annamaria Berrinzaghi, che è anche sua manager. In una breve dichiarazione rilasciata all’Adnkronos, ha dichiarato:

"Non è successo niente di grave, più di questo non voglio dire".