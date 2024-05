Fedez denunciato per il pestaggio a Cristiano Iovino: le telecamere lo inchiodano

Gossip TV

Fedez è stato denunciato per il pestaggio al personal trainer Cristiano Iovino. Il rapper è stato denunciato - "deferito" - dall'autorità giudiziaria.

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024, il personal trainer Cristiano Iovino (noto alla cronache per un presunto flirt con Ilary Blasi) è stato brutalmente aggredito da un gruppo di individui poco distante dalla sua abitazione a Milano.

"Il nome di Fedez è l'unico che appare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per il pestaggio di cui è stato vittima Cristiano Iovino"

Tuttavia, nonostante la gravità dell'episodio, Iovino ha deciso di non presentare denuncia e ha mantenuto riservatezza riguardo all'accaduto. Nei giorni scorsi, tuttavia, sono emersi nuovi retroscena che hanno coinvolto anche Fedez che secondo quanto è stato riferito dai media, avrebbe avuto uno scontro fisico con il personal trainer. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la lite sarebbe avvenuto all'interno del noto locale "The Club" a Brera. La scintilla sarebbe stata un apprezzamento ritenuto inopportuno rivolto da Iovino a una giovane che era in compagnia con il marito di Chiara Ferragni.

Oggi, secondo quanto riporta Il Messaggero, Fedez sarebbe l'unico denunciato per il noto pestaggio che è avvenuto fuori dal locale.

Ecco cosa riporta il quotidiano:

"Il nome di Fedez è l'unico che appare nel fascicolo aperto in procura dai carabinieri della stazione Moscova di Milano per il pestaggio di cui è stato vittima Cristiano Iovino nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2024. Il rapper è stato denunciato - tecnicamente "deferito" - all'autorità giudiziaria per rissa. Si tratta di un reato procedibile d'ufficio, ovvero senza che la vittima sporga denuncia: il personal trainer coinvolto nella causa di divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, infatti, non ha sporto denuncia dopo il pestaggio. Quando i militari insieme al 118 sono arrivati a casa sua, Iovino si è limitato a dire di essere stato «aggredito da sconosciuti» e parla di una lite avvenuta all'interno del The Club di largo Foppa. Come riportano oggi diversi quotidiani, tra cui Il Corriere della Sera e Repubblica, l'altro reato ipotizzato è quello di lesioni."

"Fedez ha negato il suo coinvolgimento durante il suo intervento al Salone del Libro di Torino, ma secondo i testimoni la ricostruzione sarebbe diversa. I carabinieri che all'alba del 22 aprile sono arrivati in via Traiano allertati dalle guardie giurate del complesso "Parco Vittoria" le hanno poi interrogate. Per i due, che avevano assistito al pestaggio, nel gruppo di persone scese da un van nero ci sarebbe stato proprio Fedez, e anche una ragazza bionda, poi individuata in Ludovica Di Gresy. A confermare la presenza del rapper sarebbero poi i video delle telecamere: il primo a scendere dal van sarebbe stato proprio Fedez, che avrebbe tentato di colpire il personal trainer con due pugni (schivati). Il resto lo avrebbero fatto i suoi accompagnatori."

"Quando i militari sono arrivati sul posto, intorno alle 3.30, Cristiano Iovino era già nel suo appartamento in compagnia di Salvatore Angelucci, dj ed ex tronista di Uomini e donne, e aveva un taglio al sopracciglio, ma ha deciso di non andare in ospedale e non sporgere denuncia."

Le dichiarazioni del rapper milanese al Salone del Libro. "Abbiamo una stampa che si occupa di notizie inutili, tipo cosa fa di notte Fedez e non avete ancora capito che ai giovani non gliele frega un c**zo. La stampa italiana deve rivalutare le proprie priorità" ha dichiarato Fedez smentendo poi la notizia di uno suo coinvolgimento: "Tutti parlano di un massacro, ma se questa persona non è stata portata in ospedale non c’è un referto medico e non ha denunciato, di cosa stiamo a parlare? Oltretutto poco dopo è andato a ballare a Ibiza.Se non ci fosse il mio nome in mezzo non ci sarebbe la notizia."