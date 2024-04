Fedez dedica un tenero messaggio al cane Paloma!

Gossip TV

Fedez è tornato sui social per dedicare un messaggio al cane Paloma, che prima era parte della famiglia Ferragnez!

Dopo la scomparsa dell'amata Matilde, il cagnolino di Chiara Ferragni, l'allora coppia formata dall'influencer e dal rapper Fedez aveva deciso di adottare un nuovo membro per la famiglia Ferragnez e così, insieme a Leone e Vittoria nelle stories e foto di famiglia era comparsa Paloma. Il golden retriever è diventato noto sui social per le "sorpresine" che lasciava alla coppia e per i siparietti di cui è stata protagonista con Fedez.

Fedez torna sui social e dedica un messaggio al cane Paloma

Paloma era diventata anche protagonista della piccata risposta che Fedez aveva dato ai giornalisti di Pomeriggio 5, quando questi si erano presentati fuori casa sua. All'epoca sulla crisi dei Ferragnez erano circolate già le prime voci, ma entrambi i diretti interessati avevano mantenuto un certo riserbo sulla situazione della loro coppia.

Dopo l'annuncio della separazione, Fedez si era trasferito in un nuovo appartamento a Milano, per poi volare in Clifornia, dove ha partecipato al Coachella Festival. Intanto Chiara Ferragni era scomparsa dai social per qualche tempo, per poi tornare saltuariamente, non senza che i suoi post scatenassero ogni volta delle polemiche. In tutto questo quadro, del cane Paloma si erano perse le tracce. Poco dopo, è emerso che a occuparsi del cane erano Francesca Ferragni e il marito Riccardo Nicoletti, che aveva pubblicato anche alcune stories con la cagnolona.

Questa scelta dei Ferragnez li aveva esposti a diverse polemiche, visto che la coppia sembrava aver trattato il cane come un giocattolo, da prendere e poi abbandonare alle cure di altri, senza pensarci due volte.

Fedez dedica un messaggio a Paloma, il golden retriever della famiglia Ferragnez

Tuttavia, in queste ore, è successo qualcosa che ha cambiato di nuovo la situazione e sembra che Paloma sia tornata di nuovo a casa. Infatti, nelle scorse ore, Fedez è intervenuto sui social per dedicare un messaggio al golden retriever. Il rapper ha postato uno scatto della cagnolona e una tenera dedica per lei:

Miss u [Mi manchi ndr]

Con queste parole, Fedez ha confermato di aver sentito molto la mancanza di Paloma, con cui era spesso protagonista di momenti divertenti e che lo accompagnava quasi ovunque. Al momento, non è ancora noto se Paloma resterà con Chiara Ferragni o sarà possibile anche per lei potersi dividere tra l'influencer e il rapper.