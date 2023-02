Fedez allontanato dalla guardia del corpo di Chiara Ferragni: il retroscena bomba a Sanremo

Gossip TV

Spunta un nuovo retroscena sulla serata finale del Festival di Saremo che confermerebbe la crisi dei Ferragnez.

Spunta un nuovo retroscena sulla serata finale del Festival di Saremo che confermerebbe la crisi dei Ferragnez.Secondo quanto riferito da portale Linkiesta, Fedez avrebbe cercato di raggiungere la Ferragni in camerino ma sarebbe stato bloccato dalle guardie del corpo.

Fedez bloccato dalle guardie del corpo di Chiara Ferragni

Ecco cosa si legge nel lungo editoriale:

"L’aggravante si chiama Federico Lucia […] Lo strusciamento di Rosa Chemical arriva dopo la foto stracciata del viceministro, dopo il «Giorgia: legalizzala!» durante il duetto con gli Articolo 31, dopo che il marito (che dalla dinamica parrebbe più: il figlio capriccioso) aveva combinato un casino al giorno. Arrivi a Sanremo preparatissima, pretendi di provare sette volte il monologo (forse non era mai successo che in una produzione televisiva italiana qualcuno provasse sette volte qualcosa), credi di avere tutto sotto controllo, e poi tuo marito ti manda a meretrici l’attenzione del pubblico e la calibratura degli interventi. Ti tocca dire che hai un bonus limone anche tu, e non l’avevi preparata, e tu sei calvinisticamente contraria all’improvvisazione”.

E ancora:

“Quindi il marito sale sul palco, precettato dalla moglie. È la foto che avete visto, ma alla foto mancava l’audio. Chiara Ferragni non dice parolacce, quindi immaginate il tono: […] «Me ne hai combinata un’altra». Lui, a quel punto, risponde col tono di tutti i bambini che hanno rotto il vetro col pallone o hanno bigiato la scuola: «Amore, non è colpa mia, è lui che mi ha limonato». […] Avanzamento rapido di qualche ora, il festival finisce. Chiara è in camerino. Il marito va dietro le quinte. Davanti alla porta c’è l’abituale guardia del corpo, che guarda il tapino limonato e rinnegato con la pietà con cui il personale di servizio guarda le vite dei ricchi, e gli dice: «Ha detto che non puoi entrare"

Nel mentre, continua il silenzio di Chiara sui social. Da quando si è conclusa la kermesse canora non ha mai fatto accenno al marito o pubblicato foto insieme a lui.

In molti ipotizzano sia solo una messinscena e nuovo materiale per Prime Video per seconda stagione di The Ferragnez. La conferma arriva da Davide Maggio: "L’immagine di Chiara Ferragni è totalmente vincolata”. La Rai ha pensato bene di escludere i propri inviati con relative telecamere all’interno del Teatro ma di consentire l’accesso agli operatori di Prime Video per le riprese della seconda stagione di The Ferragnez."