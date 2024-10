Fedez a Striscia la Notizia si scalda contro Valerio Staffelli: "Ora ti becchi una querela!"

Gossip TV

Questa sera a Striscia la Notizia in onda alle 20.35 su Canale 5, Valerio Staffelli consegnerà il suo ennesimo tapiro d'oro a Fedez, dopo l’arresto di due individui molto vicini al rapper nell’ambito dell’inchiesta sulle curve di Milan e Inter.

Fedez si difende sull'indagine che ha portato l'arresto delle sue guardie del corpo

Si tratta di Christian Rosiello e Islam Hagag, noti come frequentatori delle frange più estreme del tifo rossonero, ma anche figure ricorrenti accanto a Fedez e alla sua famiglia in qualità di guardie del corpo. Entrambi sono stati arrestati, coinvolti in un’indagine che ruota intorno al controllo delle curve negli stadi milanesi. oltre a questo, i due uomini risultano tra gli aggressori identificati nel violento pestaggio del personal trainer Cristian Iovino, avvenuto il 22 aprile, in cui si vocifera che Fedez fosse presente, seppur senza alcuna accusa formale nei suoi confronti.

Staffelli ha intercettato il rapper per la consueta consegna del tapiro, trovandolo visibilmente innervosito. Fedez non ha esitato a minacciare un’azione legale contro l’inviato, affermando con veemenza:

"Ti becchi una querela, io non sono coinvolto in nessuna indagine".

Successivamente, quando gli è stata posta una domanda riguardo ai rumor sulla presunta "relazione aperta" con Chiara Ferragni, come dichiarato da Taylor Mega, Fedez ha evitato di rispondere direttamente, allontanandosi frettolosamente con un lapidario "ci sentiamo dopo"

Christian Rosiello e Islam Hagag (conosciuto anche come "Alex Cologno") sono stati recentemente arrestati nell'ambito di una maxi inchiesta della Procura di Milano sul tifo organizzato delle curve di Milan e Inter. Entrambi ultrà rossoneri di spicco, erano noti anche come guardie del corpo di Fedez, apparendo frequentemente al suo fianco sia durante eventi pubblici che in vacanza. Il rapper è stato intercettato in conversazioni con Luca Lucci, leader della Curva Sud del Milan, riguardo a possibili accordi commerciali legati alla sua bevanda energetica "Boem" e la sua distribuzione nello stadio Meazza​.

Per il rapper milanese, questo rappresenta il 14° tapiro d'oro della sua carriera, segno del rapporto ormai consolidato tra lui e il celebre programma satirico. Il servizio completo con il faccia a faccia tra Fedez e Staffelli andrà in onda stasera su a Striscia la Notizia.