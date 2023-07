Federico Rossi innamorato: Ecco chi sarebbe la sua nuova fiamma

Gossip TV

A quanto pare, Federico Rossi ha ritrovato l'amore.

Sembrerebbe proprio che Federico Rossi sia felicemente fidanzato con una bella modella, Orian Ichaki. Ecco tutto ciò che sappiamo su di lei.

Federico Rossi ama Orian Ichaki? L'indiscrezione

Deianira Marzano, l'esperta di gossip, ha lanciato uno scoop degno di nota. Stando a quanto riportato da quest'ultima, Federico Rossi, ex membro del duo Benji & Fede, avrebbe ritrovato l'amore. La Marzano, rispondendo ad una domanda di un follower sul proprio profilo Instagram, ha sganciato la bomba: il cantante si sarebbe fidanzato con una bella modella.

Sai qualcosa di Federico Rossi che si frequenta con una modella che su Instagram si chiama Orian Ichaki? Stanno insieme?

Questa la domanda dell'utente, e questa la risposta dell'esperta di gossip: "Sì".

Messe quindi a tacere definitivamente le voci su di un possibile ritorno di fiamma con Paola di Benedetto. I due ex fidanzati, infatti, di recenti sono stati avvistati insieme al concerto degli Zero Assoluto a Milano, ma era stata la stessa ex Madre Natura di Ciao Darwin a negare con forza. Dunque, sembrerebbe proprio che Rossi abbia dato avvio ad una nuova frequentazione.

Ma chi è tale Orian Ichaki, la giovane che ha stregato l'artista? Si tratta di una modella ed attrice, con un seguito di ben 33mila follower su Instagram. Tra i vari brand famosi per cui ha lavorato spicca ad esempio Guess. Nel 2022 era fidanzata ufficialmente con Hell Raton, alias Manuel Zappadu, il rapper e produttore che qualche anno fa fu anche giudice di X-Factor. La coppia era persino apparsa insieme alla premier del film Black Panther: Wakanda Forever. Ma, a quanto pare, tra Hell Raton e la Ichaki è finita, ed ora lei sta frequentando Fede. Restiamo in attesa di una conferma o di una smentita da parte dei diretti interessati.